Die Mercedes-Benz Group-Aktie präsentiere sich in guter Verfassung. Nachdem der Support zwischen 58,75 Euro und 59,25 Euro mehrmals gehalten habe, sei der Autotitel im Zuge des guten Marktumfelds bis auf 67,07 Euro geklettert. Die nächste Hürde wartet in Form des 2022er-Hochs bei 77,90 Euro, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.01.2023)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stuttgarter Autobauers Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas würden sich die Autobauer mit guten News übertrumpfen. Mercedes zum Beispiel habe angekündigt, ein eigenes Ladenetz aufzubauen. 10.000 Schnellladepunkte sollten an 2.000 Standorten in Nordamerika, China und Europa gebaut werden. Das Bankhaus Metzler empfehle die Aktie zum Kauf.Laut Mercedes-Chef Källenius wolle man einen "niedrigen einstelligen Milliardenbetrag" in ein eigenes Schnellladenetz investieren.Ziel sei es, 10.000 Schnellladepunkte in Nordamerika, China und Europa bis Ende des Jahrzehnts aufzubauen. Erste Ladeparks in Nordamerika sollten bereits im Laufe des Jahres gebaut werden. Die Ladestationen sollten nicht nur von Mercedes-Fahrern nutzbar sein, sondern allen Marken offen stehen.Warum aber beginne der DAX-Konzern gerade jetzt mit dem Aufbau eines eigene Ladenetz - zehn Jahre nachdem Tesla (ISIN: DE000A1MMCC8, WKN: A1MMCC) seine ersten Supercharger hochgezogen habe?Mercedes-Chef Ola Källenius habe schon des Öfteren die Politik für den langsamen Aufbau der Lade-Infrastruktur kritisiert. Wenn es bei Laden also Defizite gebe, werde es für Mercedes & Co schwierig, ihre zum Teil hochpreisigen Elektro-Modelle zu verkaufen.Deshalb wolle Mercedes nicht nur in Europa, sondern eben auch spezielle in den USA den Aufbau eines Ladenetzweks forcieren.Die Gesamtinvestitionskosten für das Netz in Nordamerika werde auf rund eine Milliarde Euro geschätzt, verteilt auf sechs bis sieben Jahre. Die Kosten würden zwischen Mercedes und seinem Kooperationspartner MN8 geteilt."Es liegt auf der Hand, dass zur weiteren Förderung der BEV-Verkäufe Verbesserungen bei der Ladeinfrastruktur erforderlich sind, insbesondere in Ländern, in denen die Infrastruktur nicht vorhanden ist und der BEV-Absatz unter 10 Prozent liegt. Nordamerika kann als attraktiver Markt für einen frühen Markteintritt von Mercedes angesehen werden", schreibe Patrick Hummel von der UBS in seiner aktuellen Studie.Für Analyst Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler stimme das Gesamtbild bei Mercedes. Der Autokonzern dürfte seinen vor rund drei Jahren begonnenen Weg eines überdurchschnittlichen Wachstums und einer steigenden Profitabilität fortsetzen, habe Analyst Pieper in einer Studie geschrieben. Die wichtigsten Treiber seien ein attraktives Modellangebot, leicht steigende Fahrzeugpreise, ein verbesserter Produktmix sowie Effizienzsteigerungen. Die Finanzziele für 2022 dürften allesamt erreicht worden sein, da das Geschäft im November und Dezember offenbar gut gelaufen sei. Piepers Kursziel laute 87 Euro.