Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

67,95 EUR +0,41% (11.05.2023, 09:09)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

67,66 EUR +0,76% (10.05.2023)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (11.05.2023/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group: Unterstützung bestätigt - ChartanalyseDie Aktie von Mercedes-Benz Group (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) hat zur Wochenmitte 0,8% zugelegt und damit die Dividendenlücke etwas verkleinert, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Die Papiere von Mercedes-Benz Group seien vor einer Woche ex Dividende gehandelt worden, weshalb im Chart zwischen 70,25 EUR und 66,50 EUR eine Kurslücke entstanden sei. Im Tief sei es für die Notierungen sogar bis auf 64,51 EUR hinuntergegangen, bevor die Aktie kurz vor der Doppelunterstützung aus Volumenmaximum (= das Level mit dem meisten Volumen seit März 2020) und GD200 am Freitag (+2,5%) wieder nach oben gedreht habe. Für die laufende Woche stehe aktuell ein Plus von 1,5% zu Buche.Ausblick: Nach dem Dividendenabschlag sei die Aktie von Mercedes-Benz Group unter das November- und Dezember-Top gefallen, habe diese Unterstützung aber umgehend zurückerobern können.Das Long-Szenario: Auf der Oberseite könne der erste Widerstand nun am Juni-Hoch aus dem Vorjahr bei 68,42 EUR festgemacht werden. Darüber müssten die Notierungen über die 100-Tage-Linie (aktuell bei 69,29 EUR) und die 70er Marke steigen, um anschließend die Dividendenlücke bei 70,25 EUR vollständig zu schließen. Gelinge danach auch der Sprung über den kurzfristigen GD50 bei 70,60 EUR, könnte ein Ausbruchsversuch am Mai-Top bei 71,55 EUR angestoßen werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: