Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (26.10.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehme die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Quartal für Quartal gute Nachrichten aus Stuttgart: Mercedes-Benz habe im dritten Quartal den Umsatz deutlich gesteigert und den Konzerngewinn auf 4 Milliarden Euro verdoppelt. Das Unternehmen könne trotz der unsicheren Konjunkturlage weiter auf hohe Verkaufspreise setzen. Infolgedessen erhöhe der Autobauer seinen Ergebnisausblick für das Gesamtjahr erneut.Im abgelaufenen dritten Quartal sei der Konzernumsatz dank eines angestiegenen Absatzes, eines relativ höheren Anteils teurerer Autos und dank einer "guten Preisdurchsetzung" um 19% auf EUR 37,7 Mrd. gestiegen. Dabei seien Effekte aus der Abspaltung von Daimler Truck im Vorjahr ausgenommen. Vor einem Jahr hätten fehlende Elektronikchips die Produktion und die Verkäufe des Autobauers deutlich eingeschränkt. Der Konzerngewinn aus fortgeführten Geschäften sei somit im Jahresvergleich um 104% angestiegen.Die Stuttgarter würden nun in der Pkw-Sparte eine um Sondereffekte bereinigte Umsatzrendite vor Zinsen und Steuern zwischen 13 und 15 Prozent statt zuvor 12 bis 14 Prozent erwarten. Auch bei den Vans und im Gesamtkonzern sollten die Ergebnisse besser ausfallen als bisher gedacht. Das sei insofern beachtenswert, als Mercedes-Benz schon in der Pressekonferenz nach den Q2-Zahlen Ende Juli unter den großen deutschen Autokonzernen mit seiner Zuversicht für das zweite Halbjahr hervorgestochen habe. Volkswagen habe damals viel vorsichtiger gewirkt, BMW sogar regelrecht negativ.Der weltweite Konjunkturabschwung schlage sich nach Einschätzung von Mercedes-Benz-Finanzchef, Harald Wilhelm, bisher nicht auf die Nachfrage nieder. Derzeit sei die Nachfrage in China, den USA und Europa auf gutem Niveau. Der hohe Auftragsbestand reiche bis ins kommende Jahr. Der Autobauer sei zuversichtlich, das höhere Preisniveau halten zu können und die Rabatte nicht wieder hochzufahren. Es gebe keine Absicht, die Listenpreise zu senken, und keine Absicht, die Anreize zu verstärken.In Russland stehe Mercedes-Benz vor dem Verkauf von Anteilen an Industrie- und Finanzdienstleistungsgeschäften (u.a. am Nutzfahrzeughersteller Kamaz) an einen lokalen Investor. Dies solle keine finanziellen Auswirkungen haben.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research zu den Aktien von Mercedes-Benz lautete "Kauf", so Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 26.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.