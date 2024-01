Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (15.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ein Absatzrückgang im vierten Quartal habe dem Autobauer Mercedes-Benz die Jahresbilanz vermiest. Insgesamt habe der Konzern im vergangenen Jahr 2,04 Millionen Pkw in seiner Autosparte abgesetzt. Das sei in etwa so viel gewesen wie ein Jahr zuvor. Die Stuttgarter seien im vierten Quartal 2023 auf 514 000 verkaufte Autos gekommen, ein Minus von vier Prozent. Insbesondere Lieferengpässe bei 48-Volt-Batterien, aber auch der Modellwechsel bei der wichtigen E-Klasse hätten zuletzt belastet. Dennoch sähen die UBS und JP Morgan Potenzial für die Aktie.Mit den Verkäufen liege Mercedes weiter hinter dem Erzrivalen BMW ( ISIN DE0005190003 WKN 519000 ), der im vergangenen Jahr 2,56 Millionen Autos seiner Marken verkauft habe und damit um 6,5 Prozent habe zulegen können. Die VW-Tochter Audi auf Rang drei habe 1,9 Millionen Autos aus und damit 17 Prozent mehr als im Vorjahr geliefert."Das Risiko der Luxus-Strategie ist nach meiner Einschätzung in den letzten Monaten eher gestiegen. Und die Bewährungsprobe mit den neuen oberen Ende Fahrzeuge kommt erst noch. Heute läuft Mercedes noch zu großen Teilen mit den Modellen, die vor der Luxus-Strategie entwickelt wurden", sage Auto-Experte, Ferdinand Dudenhöffer, gegenüber dem "Aktionär".Gut gelaufen sei es für Mercedes dagegen bei vollelektrischen Autos (BEV). Der Absatz sei um 61 Prozent auf 240.600 Autos geliefert. Insgesamt würden die Stromer mittlerweile rund zwölf Prozent zum Gesamtabsatz beisteuern. Im Vorjahr seien es sieben Prozent gewesen. Zum Vergleich: BMW komme auf einen Anteil von 15 Prozent am Gesamtabsatz von rein elektrisch angetriebenen Autos. Bei Audi seien es neun Prozent gewesen.Analyst Patrick Hummel von der UBS habe die Einstufung für Mercedes-Benz in einem Ausblick auf das Schlussquartal 2023 und das neue Jahr auf "buy" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Die Unternehmen aus dem Sektor sollten 2024 Absatzvolumina auf Vorjahresniveau prognostizieren. Bei Mercedes und Stellantis ( ISIN NL00150001Q9 WKN A2QL01 ) liege der Fokus auf Aktienrückkäufen.78 Euro halte auch Analyst Jose Asumendi von der US-Bank JP Morgan für machbar. Die Umsätze in der Autosparte dürften im vierten Quartal im Jahresvergleich um 5 Prozent gesunken sein, habe er in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben. 2024 dürfte die Marge im Autogeschäft ihm zufolge zudem leicht von erwarteten 12,7 Prozent für 2023 auf 12,6 Prozent zurückgehen.Das Jahr 2024 werde für die Automobil-Hersteller eine Herausforderung. Mercedes-Benz sei im Vergleich zu den Massenherstellern wie Volkswagen ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) aber in einer weitaus komfortableren Ausgangsposition. Volkswagen sei im Massenmarkt einer deutlich stärkeren Konkurrenz ausgesetzt. Mercedes-Benz habe gute Karten mit seiner MMA-Plattform, auf der 2025 gefertigt werde. Auch der neue CLA sehe vielversprechend aus. Charttechnisch habe die Aktie zuletzt wieder etwas nachgegeben. Unterstützung biete aktuell die 50-Tage-Linie, die bei 60,70 Euro verlaufe.Jochen Kauper von "Der Aktionär" rät die Mercedes-Benz Group-Aktie zu halten. (Analyse vom 15.01.2024)