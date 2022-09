Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Aktionäre der Börsenschwergewichte in Deutschland könnten sich in diesem Jahr in der Summe über eine rekordverdächtige Dividende freuen. Von dem Geldsegen von knapp 51 Milliarden Euro (Vorjahr: 36 Mrd.), die die 40 DAX-Konzerne an ihre Anteilseigner für das abgelaufene Geschäftsjahr ausschütten würden, würden vor allem ausländische Anleger profitieren, wie aus einer Untersuchung des Beratungs- und Prüfungsunternehmens EY hervorgehe.Denn die Topkonzerne seien mehrheitlich in der Hand ausländischer Investoren. Knapp 27 Milliarden Euro Dividende seien demnach ins Ausland gegangen. An inländische Anleger seien 18,3 Milliarden Euro geflossen. Der restliche Betrag lasse sich nicht genau zuordnen.Gezahlt werde die Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr nach den jeweiligen Hauptversammlungen im laufenden Jahr. Die Summe von knapp 51 Milliarden Euro sei der höchste Wert seit Beginn der Auswertung 2010. Den Angaben zufolge hätten sich die Wertpapiere der DAX-Konzerne zum Stichtag 31. Dezember 2021 mindestens zu gut 53 Prozent im Besitz ausländischer Investoren befunden. Anleger aus Deutschland hätten lediglich knapp 30 Prozent der Anteilsscheine gehalten. Weitere 17 Prozent des Aktienbestands hätten sich EY zufolge nicht zuordnen lassen."Deutschlands Top-Konzerne haben sich in der Vergangenheit zu internationalen Schwergewichten entwickelt", habe Henrik Ahlers, Vorsitzender der Geschäftsführung von EY Deutschland, erläutert. Sie würden inzwischen mehr als die Hälfte ihres Umsatzes außerhalb Europas erwirtschaften. "Es ist nur folgerichtig, dass sich die zunehmende Internationalität des operativen Geschäfts auch in der Zusammensetzung der Anteilseigner widerspiegelt."Top-Dividendenzahler sei demnach in diesem Jahr Mercedes-Benz gewesen. Der Autokonzern habe insgesamt 5,4 Milliarden Euro an die Aktionäre ausgeschüttet. Davon seien 3,5 Milliarden Euro ins Ausland gegangen, 1,9 Milliarden an Anleger aus Deutschland. Die zweithöchste Dividende habe der Versicherungskonzern Allianz mit insgesamt 4,4 Milliarden Euro gezahlt - 1,7 Milliarden Euro an inländische Investoren und 2,7 Milliarden Euro an Anleger im Ausland.Am höchsten sei der Anteil ausländischer Anteilseigner nach den Daten beim Immobilienkonzern Vonovia. Nur zehn Prozent der Aktien seien in den Händen deutscher Investoren. Am höchsten sei der Anteil deutscher Anleger mit 77 Prozent bei Siemens Healthineers, etwa 75 Prozent des Medizintechnikunternehmens lägen bei der Siemens AG. (Analyse vom 23.09.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link