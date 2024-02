Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (13.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Anfangs habe der Stuttgarter Autobauer ehrgeizige Ziele für die Zukunft angekündigt: Bis 2030 wolle Mercdes-Benz vollständig auf Elektroautos umsteigen. Zumindest dort, wo es die Marktbedingungen zulassen würden. Doch mittlerweile habe sich das Blatt gewendet. Die Stuttgarter würden nun darauf reagieren, dass die Nachfrage nach Stromern zuletzt deutlich langsamer steige.In einem Zeit-Interview habe CEO Ola Källenius vergangene Woche erklärt, dass er ich nicht alleine auf Elektroautos verlassen wolle. Der Manager habe betont, dass man Verbrennungsmotoren, Plug-in-Hybride und Elektroautos parallel anbieten werde. Einen konkreten Zeitpunkt für den Verbrennerausstieg könne er nicht nennen.Eine Aussage zeige jedoch, dass der Abschied wohl nicht so früh kommen werde wie anfangs angekündigt. Selbstverständlich werde ein Kunde auch nach 2030 einen Verbrenner von Mercedes-Benz bekommen, so Källenius. Er gehe davon aus, dass die Stuttgarter diese noch bis deutlich in die Dreißigerjahre anbieten würden.Grund für die gewachsene Vorsicht bei Mercedes-Benz seien wohl die langsameren Fortschritte bei der Verbreitung von Elektroautos in zahlreichen Märkten. Zwar seien die Elektro-Verkäufe bei Mercedes 2023 um 75% gestiegen. Doch werde etwa der Wegfall staatlicher Förderungen den Markt beeinflussen.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link