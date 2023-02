Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Mercedes habe erneut geliefert. Der Automobil-Hersteller habe im vergangenen Jahr dank des guten Laufs bei teuren Autos und dank Preiserhöhungen deutlich mehr Gewinn gemacht. Hinzu komme ein Aktienrückkaufprogramm. Die Analysten würden positiv auf das Zahlenwerk reagieren.Mercedes-Benz habe am Freitag die Anleger vor allem mit dem Ausblick auf 2023 zu Aktienkäufen animiert. Die Papiere des Autoherstellers seien am Vormittag auf den höchsten Stand seit fast einem Jahr gestiegen. Mit zuletzt plus 3,3 Prozent auf rund 75 Euro seien sie der stärkste Wert im recht schwachen DAX gewesen.Seit Jahresanfang stehe bislang ein Plus von 22 Prozent zu Buche und seit dem Zwischentief von Mitte Oktober, das den Beginn des Aufwärtstrends markiere, belaufe sich der Kursgewinn sogar auf fast die Hälfte. Ende Oktober habe Mercedes-Benz die Anleger mit Quartalszahlen und einem angehobenen Ergebnisausblick schon einmal überzeugt.Im nun genannten Margenziel für das Autogeschäft 2023 spiegele sich vor allem die Preissetzungsmacht der Stuttgarter wider, habe Analyst Jose Asumendi von J.P. Morgan angemerkt. Diese könne zur Folge haben, dass das Unternehmen das obere Ende des genannten Zielkorridors erreiche. Umsatz und operativer Gewinn (EBIT) aus dem vierten Quartal seien besser als erwartet.Bereits am Vorabend vor der Zahlenvorlage habe Mercedes-Benz seinen Aktionären einen milliardenschweren Aktienrückkauf angekündigt und mit der regulären Dividende sei das Unternehmen auch etwas über die Erwartungen von Experten hinausgegangen. Mit den angekündigten Ausschüttungen zeige sich der Konzern als das wettbewerbsfähigste Investoren-freundliche Unternehmen im Segment Luxusautos, so Experte Asumendi. Die Dividende und die Aktienrückkäufe belegten die Zuversicht des Managements in das eigene Geschäftsmodell.Die Mercedes-Aktie habe sich zuletzt gut entwickelt. Gute News hätten die positive Performance gestützt. Die Zahlen für 2022 seien gut gewesen, der Ausblick habe im Rahmen der Erwartungen gelegen. Hervorzuheben sei das Aktienrückkaufprogramm. "Der Aktionär" bleibe für die Mercedes-Aktie optimistisch. Die Strategie stimmt, fundamental ist die Story nach wie vor intakt, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Mercedes-Benz Group-Aktie. (Analyse vom 17.02.2023)(Mit Material von dpa-AFX)