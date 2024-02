Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

73,00 EUR +1,05% (28.02.2024, 16:07)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

72,92 EUR +1,05% (28.02.2024, 15:53)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (28.02.2024/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:

Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF).

Mercedes-Benz habe es nach anfänglich verhaltenem Ausblick über das gesamte Geschäftsjahr 2023 hinweg vermocht, überzeugende Zahlen einzufahren. Das lasse fast darauf hoffen, dass 2024 eine Wiederholung von 2023 werden könnte. Denn auch nunmehr lese sich der Jahresausblick aus heutiger Sicht fast ein wenig konservativ. Andererseits würden die Herausforderungen branchenweit groß bleiben, sowohl was das geopolitische Umfeld betreffe als auch in Bezug auf strategische Fragen der Positionierung hinsichtlich Antriebsarten. Das auf Basis der KGV-Bewertung im Vergleich zur Peer-Gruppe und der eigenen Historie im Rahmen der letzten beiden Aktieninfos ermittelte Kursziel von EUR 78 bleibe weiter aufrecht.

Damit ergibt sich durch die im Vergleich zum Gesamtmarkt in den letzten Monaten verhaltene Kursperformance auch abermals eine Kaufempfehlung - zumal Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, die üppige Dividendenerwartung in die Gesamtperformance-Erwartung einrechnet. (Analyse vom 28.02.2024)