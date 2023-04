Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (28.04.2023/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der deutsche Autobauer Mercedes-Benz habe den Gewinn im ersten Quartal dank höherer Preise und des Verkaufs von primär hochprofitablen Modellen deutlich gesteigert. Das Konzernergebnis sei um 12% auf EUR 4 Mrd. gewachsen und damit noch stärker als das schon bekannt gegebene Betriebsergebnis. Höhere Materialkosten seien gemäß dem Unternehmen dank besserer Preise, die Mercedes habe durchsetzen können, kompensiert worden.Der operative Gewinn habe um 5% auf EUR 5,5 Mrd. zugelegt. Die Fokussierung auf Top-End- Pkw und Premium-Vans habe sich dabei für Mercedes-Benz als goldrichtige Strategie erwiesen. Der DAX-Konzern habe über Betriebsergebnis und Renditen bereits am 20. April per Pflichtmitteilung berichtet, da die Zahlen höher gewesen seien als an der Börse erwartet. Die bereinigten Margen seien im Hauptgeschäftsfeld Pkw mit knapp 15% wie auch bei der kleineren Van-Sparte, die sogar mehr als 15% erreicht habe, auch höher gewesen, als Mercedes selbst für das Gesamtjahr bisher angestrebt habe.Mit einem hohen Absatz von Spitzenmodellen wie der G-Klasse und der Luxuslimousine Mercedes-Maybach habe der Konzern eine Rekord-Gewinnspanne eingefahren, die etwa doppelt so hoch gewesen sei wie früher in guten Zeiten (!) Der Pkw-Absatz habe um 3% auf gut 503.000 Stück zugelegt. Bei den Vans hätten Verkäufe vieler Transporter für ein nicht gekanntes Renditeniveau gesorgt, der Absatz habe mit knapp 99.000 Fahrzeugen 12% über dem Vorjahresniveau gelegen.Nach dem starken Jahresauftakt habe Mercedes-Benz den Ausblick für die Van-Sparte angehoben. Der Absatz solle nun leicht steigen statt auf Vorjahresniveau liegen. Im Gesamtjahr erwarte Mercedes-Benz hier um zwei Prozentpunkte mehr Rendite mit nun 11% bis 13%. Im Pkw-Geschäft solle das obere Ende der bisherigen Spanne von 12% bis 14% erreicht werden. Die Prognose auf Konzern-Ebene bleibe unverändert mit einem Betriebsgewinn leicht unter den EUR 20,5 Mrd. des Vorjahres und einem Konzernumsatz auf Vorjahresniveau (EUR 150 Mrd.). Im ersten Quartal hätten die Erlöse um 8% auf EUR 37,5 Mrd. angezogen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:OffenlegungenOffenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity