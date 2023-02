12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (17.02.2023/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Mercedes-Benz Konzern habe ein hervorragend abgeschlossenes Geschäftsjahr 2022 berichten können. Die Nachfrage nach den Produkten des Konzerns bleibe vorerst ungebremst hoch. Dem geopolitischen und wirtschaftlichen Gegenwind stehe man nunmehr aber vorsichtig gegenüber und glaube, 2023 keine weiteren Steigerungen mehr erzielen zu können.Der deutsche Autobauer Mercedes-Benz habe im vergangenen Jahr dank hoher Nachfrage bei weiterhin knappem Angebot Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert. Der Betriebsgewinn sei 2022 um 28% auf EUR 20,5 Mrd. geklettert und damit stärker als erwartet, der Umsatz habe um 12% auf EUR 150 Mrd. zugelegt. Der klare Fokus auf die Spitzenmodelle und diszipliniertes Margen- und Kostenmanagement seien offensichtlich der Schlüssel dazu gewesen. Analysten hätten zuvor im Schnitt mit einem Umsatz von EUR 147 Mrd. und einem Betriebsergebnis von EUR 19,3 Mrd. gerechnet.Im vergangenen Jahr habe die Marke mit dem Stern den Pkw-Absatz um 5% auf 2,04 Millionen Fahrzeuge gesteigert und mit 415.000 Einheiten 8% mehr Vans und Transporter verkauft. Dennoch habe Mercedes die am Markt gegebene hohe Nachfrage nicht vollständig bedienen können, weil der Mangel an Halbleitern und anderen Bauteilen die Fahrzeugproduktion weiterhin habe stocken lassen. Mercedes habe die Priorität wegen des Chipmangels auf hochpreisige, profitable Modelle wie die Luxuslimousinen S-Klasse und Maybach gelegt und habe höhere Preise durchsetzen können. Die bereinigte Umsatzrendite von Mercedes-Benz Cars sei um 1,5 Prozentpunkte auf ein neues Rekordhoch von 14,6% gestiegen.Unter dem Strich habe der Stuttgarter Premiumhersteller EUR 14,8 Mrd. verdient, das seien 34% mehr als im Jahr davor gewesen. Der Hauptversammlung solle eine höhere Dividende von EUR 5,20 (im Jahr davor: EUR 5,00) vorgeschlagen werden. Die Aktionäre sollten außerdem von dem am Donnerstagabend angekündigten Aktienrückkauf im Volumen von EUR 4 Mrd. über zwei Jahre profitieren.Die Wirtschaftsaussichten allgemein seien aus Sicht von Mercedes-Benz nunmehr aber durch den Ukraine-Krieg, Unsicherheit im Handel mit China und den USA, hohe Inflation und die Zinserhöhungen der Notenbanken eingetrübt. Die Chip-Versorgung solle sich hingegen verbessern. Im laufenden Jahr erwarte Mercedes-Benz angesichts des schwierigeren Marktumfelds den Absatz von Mercedes-Benz Cars und Vans sowie den Umsatz auf 2022er-Niveau, der Vorsteuergewinn solle leicht sinken. Der Autobauer gehe von einem weiteren leichten Anstieg der Nettopreise aus, um die höheren Kosten zu kompensieren. Die bereinigte Umsatzrendite werde im Hauptgeschäftsfeld Pkw in einer Bandbreite von 12 bis 14% erwartet, bei Vans von 9 bis 11%.Die letzte Empfehlung zu den Aktien von Mercedes-Benz lautete "Kauf", so Helge Rechberger, Analyst der RBI. (Analyse vom 17.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen