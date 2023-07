Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (28.07.2023/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group: Starke Tagesumkehr - ChartanalyseDie Aktie von Mercedes-Benz Group (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) legte gestern nach den Quartalszahlen 4% an Wert zu, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Die Papiere von Mercedes-Benz Group hätten Mitte Juni ein neues Jahreshoch bei 76,10 EUR markiert. Danach seien die Kurse jedoch in eine Korrektur übergegangen, die zuletzt das Chartbild bestimmt habe. Im Tief seien die Notierungen dabei gestern bis auf 68,77 EUR gefallen, bevor kurz nach der Eröffnung eine dynamische Gegenreaktion angestoßen worden sei. In deren Verlauf seien die Kurse bis auf 72,72 EUR gestiegen, womit schlussendlich ein Plus von 4% und der stärkste Handelstag seit dem 10. November 2022 zu Buche gestanden hätten.Ausblick: Mit dem starken Aufwärtstag sei die Aktie von Mercedes-Benz Group gestern über die Juni-Abwärtstrendgerade ausgebrochen, wodurch die zuletzt kursbestimmende Korrektur zunächst gestoppt worden sei.Das Long-Szenario: Um nun weitere (Erholungs-)Impulse zu aktivieren, müssten die Papiere im nächsten Schritt per Tagesschluss über das März-Zwischenhoch bei 72,77 EUR steigen. Gelinge dort der Break, hätten die Kurse Platz bis zum Juli-Hoch, das zum Monatsbeginn bei 74,47 EUR markiert worden sei. Darüber würde schließlich der Widerstandsbereich aus dem März-Top und dem aktuellen Jahreshoch zwischen 75,92 EUR und 76,10 EUR in den Fokus rücken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: