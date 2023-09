Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

65,86 EUR -1,36% (14.09.2023, 09:54)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

65,95 EUR -1,35% (14.09.2023, 09:40)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (14.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die chinesischen Hersteller würden mit fortschreitender Elektro-Nachfrage verstärkt auf den europäischen Markt drängen. Das sei auf der IAA deutlich zu sehen gewesen. Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer vom Center of Automotive Research habe von der "IAA der Chinesen" und einer "Zeitenwende, die Europa zum interessanten Markt für chinesische Elektroautos macht" gesprochen.Am Mittwoch sei bekannt geworden, dass die EU eine Untersuchung wegen staatlicher Unterstützung für Elektroautos aus China einleiten wolle. "Der Preis dieser Autos wird durch riesige staatliche Subventionen künstlich gedrückt - das verzerrt unseren Markt", habe EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Europaparlament in Straßburg gesagt. Das sei nicht akzeptabel. Die Weltmärkte würden von billigeren chinesischen Elektroautos überschwemmt.Eine EU-Untersuchung wegen der staatlichen Förderung chinesischer Elektroautos wäre zu kurz gedacht. Langfristig würden die Chinesen sicherlich mit neuen Sanktionen gegenüber den deutschen Herstellern reagieren, was sehr negativ zu werten wäre. Zur Erinnerung: In den letzten Jahren hätten Mercedes-Benz, VW & Co zwischen 30 und 40% der Gewinne in China eingefahren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: