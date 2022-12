Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

64,61 EUR -0,37% (01.12.2022, 09:06)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

64,40 EUR +2,97% (30.11.2022)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (01.12.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group: Sprung nach oben - ChartanalyseDie Aktien der deutschen Autobauer zählten zur Wochenmitte zu den gefragten Titeln auf dem Frankfurter Parkett, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Für die Volkswagen-Vorzugsaktie sei es 1,5% nach oben gegangen, während die Papiere von BMW 1,8% zugelegt hätten. Mit einem Plus von rund 3% habe sich die Aktie von Mercedes-Benz Group (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) sogar (hinter Infineon) auf den zweiten Platz im DAX-Tableau geschoben. Der Endstand von 64,40 EUR habe dabei nur knapp unter dem Tageshoch gelegen, das die Kurse am Nachmittag bei 64,70 EUR aufgestellt hätten. Nach dem starken Oktober (+11,9%) habe damit auch der November mit einem deutlichen Gewinn (+9,9%) geendet. Zudem sei per Monatsschluss ein charttechnischer Widerstand überboten worden.Ausblick: Mitte November sei die Aktie von Mercedes-Benz Group bis 65,83 EUR gestiegen, sei dann jedoch unter das Volumenmaximum zurückgefallen. Nach einem Test der 200-Tage-Linie hätten die Notierungen anschließend wieder angezogen, wobei mit dem gestrigen Monatsendspurt auch der Re-Break an der Volumenspitze gelungen sei.Das Long-Szenario: Auf der Oberseite stehe nun zunächst der Bremsbereich rund um 65,00 EUR im Fokus. Könnten die Papiere die Kurslücke vom 16. November bei 65,19 EUR schließen, müsste danach das November-Top bei 65,83 EUR überboten werden. Gelinge dort der Break, wäre ein Anstieg bis 67,50 EUR möglich. Auf diesem Niveau bilde das Juni-Top aus dem Vorjahr zusammen mit dem Verlaufshoch vom 29. März bei 68,16 EUR und dem Juni-Hoch bei 68,42 EUR eine markante Widerstandszone. Darüber hätten die Kurse Platz bis an die 70er Marke.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: