Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

74,21 EUR -0,19% (22.02.2023, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

73,98 EUR -0,82% (22.02.2023, 17:36)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (22.02.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Stuttgarter Autobauer rechne sich für die geplante eigene Autosoftware große Geschäftschancen aus. Bis Ende der Dekade solle sich der softwaregetriebene Umsatz im Konzern auf einen hohen einstelligen Milliarden-Euro-Betrag vervielfachen, wie man heute mitgeteilt habe. Dabei soll es ausgewählte Partner geben. Das habe Mercedes-Benz anlässlich einer Präsentation zum neuen Softwarebetriebssystem "MB.OS" im kalifornischen Sunnyvale bekanntgegeben. 2022 habe der Autobauer nach eigenen Angaben Erlöse i.H.v. über 1 Mrd. Euro mit Services und Produkten rund um Navigation, Verkehrsinfos und Onlineupdates von Straßenkarten gemacht. Zugleich sehe sich das Management auf gutem Weg, bis zur Mitte des Jahrzehnts das Ziel von 1 Mrd. Euro Gewinn vor Zinsen und Steuern mit digitalen Diensten zu übertreffen.Ab 2025 solle die umfassende Autosoftware "MB.OS" in der neuen Fahrzeug-Plattform "MMA" zum Einsatz kommen. In diesem Jahr solle die neue E-Klasse mit einem Vorläufer bereits einen Einblick in die kommenden Softwarefunktionen geben. Mit dem neuen System wolle Mercedes-Benz alle Datenbereiche im Auto miteinander vernetzen, vom Entertainment über das automatisierte Fahren, Komfort- und Fahrfunktionen bis hin zu Laden und Energiemanagement.Laut dpa-Informationen stecke Mercedes-Benz pro Jahr 1 bis 2 Mrd. Euro in die Entwicklung. Zur Mitte der Dekade sollten die Ausgaben für Software laut Unternehmen 25% des Forschungs- und Entwicklungsbudgets ausmachen.Die Meldung zeige einmal mehr, dass Mercedes-Benz in Sachen Software deutlich besser aufgestellt sei als viele Wettbewerber. Die jüngsten Zahlen seien zudem solide gewesen, die Dividende werde erhöht. Hervorzuheben sei auch das Aktienrückkaufprogramm. "Der Aktionär" bleibe für die Mercedes-Benz Group-Aktie optimistisch. Die Strategie stimme, fundamental sei die Story nach wie vor intakt, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.02.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: