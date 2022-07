Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (25.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Nachfrage nach elektrischen Fahrzeugen werde in den kommenden Jahren weiterhin stark zunehmen. Die UBS habe einen Bereich ausgemacht, der nach ihrer Ansicht besonders von der Elektrifizierung profitieren werde. Daher nenne die Schweizer Großbank auch einige Unternehmen, die sie dank dieser Entwicklung als Favoriten ansehe.Als Branchenprimus zähle Tesla zu den genannten Werten. Dank des technologischen Vorsprungs und der sicheren Batterieversorgung glaube die UBS, dass Tesla der erfolgreichste Hersteller von E-Autos bleiben werde. Zudem werde der Autobauer seine Bruttomarge in Zukunft erhöhen und sei auf Kurs, sein Verkaufswachstum von 50 Prozent in diesem Jahr zu erfüllen.Mit Mercedes sei die Bank für einen weiteren Autobauer optimistisch. Der Konzern werde den Umstieg auf Elektro auf hochprofitable Weise meistern. Das ausgegebene Margenziel von zwölf bis 14 Prozent halte die UBS für konservativ.Ein besonderes Augenmerk bei der Elektrifizierung liege laut UBS-Analyst David Lesne auf dem Antriebsstrang. Dieser leite die Energie des Motors an die Räder weiter und sei somit besonders betroffen vom Wandel zur E-Mobilität. Mit dem Hochfahren der Produktion von batterieelektrischen Antriebssträngen solle sich der Umsatz aus den Lieferketten mit Antriebssträngen von 250 Milliarden Euro 2021 bis 2030 um 150 Milliarden Euro erhöhen.Ein weiterer Favorit sei Delta Electronics, das Unternehmen habe im Gegensatz zur Konkurrenz einen hohen Geschäftsanteil in der Elektromobilität. Bis 2025 rechne die UBS mit einem Umsatzanteil aus der E-Mobilität von zehn Prozent, anstelle von derzeitig fünf bis sechs Prozent.Sowohl Tesla als auch Mercedes sind laufende Empfehlungen des "Aktionär" und in Sachen E-Mobilität und Software top aufgestellt. Anleger können einen Einstieg wagen, so Julian Weber. Vitesco sei aufgrund des Wachstums und der führenden Marktpositionierung im Elektrobereich ebenfalls interessant. (Analyse vom 25.07.2022)