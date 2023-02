Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

73,72 EUR -1,05% (24.02.2023, 09:16)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

74,48 EUR +0,50% (24.02.2023, 09:01)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (24.02.2023/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group: Rücksetzer gestoppt - ChartanalyseNach dem Rücksetzer auf 73,47 EUR zur Wochenmitte hat die Aktie von Mercedes-Benz Group (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) gestern wieder etwas angezogen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Die Papiere von Mercedes-Benz Group hätten seit Ende September mittlerweile mehr als 40% an Wert gewonnen, wobei es für die Aktie allein im Jahr 2023 bislang rund 21% nach oben gegangen sei. In der Spitze seien die Kurse am Montag bis auf 75,55 EUR gestiegen und hätten damit ein neues 52-Wochenhoch erreicht. Im Anschluss sei es jedoch zu einer kleinen Korrektur gekommen, bei der die Kurse am Mittwoch an die obere Begrenzung der Kurslücke vom vergangenen Freitag zurückgefallen seien.Ausblick: Die Kursverluste aus der ersten Wochenhälfte seien am gestrigen Donnerstag zunächst gestoppt worden. Für neue Impulse auf der Oberseite müssten allerdings weitere Gewinne folgen.Das Long-Szenario: Der erste Widerstand lasse sich nun am aktuellen Jahreshoch festmachen, das am Montag bei 75,55 EUR aufgestellt worden sei. Darüber könnte sich der übergeordnete Aufwärtstrend bis zum Januar-Hoch aus dem Vorjahr bei 76,43 EUR fortsetzen. Gelinge dort der Break, würde das 2022er Top bei 77,90 EUR als nächste Hürde nachrücken. Anschließend könnte sich - über die runde 80er Marke hinweg - Platz bis zum markanten 2015er Hoch bei 80,65 EUR eröffnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: