Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (18.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Autobauer Mercedes-Benz habe weiter Ärger mit möglicherweise fehlerhaften Kraftstoffpumpen. Nach einem größeren Rückruf in den USA rufe der Konzern nun auch in China 231.249 Autos in die Werkstätten, wie die chinesische Aufsichtsbehörde SAMR (State Administration for Market Regulation) am Freitag in Peking mitgeteilt habe.Die Kraftstoffpumpen der betroffenen Fahrzeuge hätten bei einem Ausfall möglicherweise ein Sicherheitsrisiko dargestellt. Zu den Autos würden den Angaben zufolge neben Wagen der Sportsubmarke AMG auch SUV-Modelle der Typen GLE und GLC gehören.In den USA habe das Unternehmen Ende Juni einen Rückruf über bis zu gut 143.000 Autos eingeleitet, ebenfalls wegen Problemen mit Kraftstoffpumpen.Zu kämpfen habe Mercedes-Benz auch zunehmend mit Produktfälschungen. Der weltweite Handel mit gefälschten Produkten von Mercedes-Benz nehme vor allem online weiter zu. 2022 habe es erneut eine deutliche Steigerung der Fälscher-Aktivitäten auf Social Media- und Online-Marktplätzen gegeben. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Zahl der entfernten Online-Angebote solcher Produktfälschungen auf einschlägigen Plattformen um mehr als 23 Prozent auf über 155.000 Fälle angestiegen. Im Jahr 2022 seien insgesamt mehr als 1,6 Millionen Produktfälschungen bei über 620 Razzien beschlagnahmt worden, so Mercedes-Benz.Die Aktie von Mercedes-Benz sei zuletzt bis knapp an das 2022er Hoch bei 77,90 Euro herangelaufen. Dann sei dem Papier jedoch die Puste ausgegangen. Die Aktie sei nach unten gedreht und habe auch die wichtige 200-Tage-Linie durchbrochen. Meldungen wie der jüngste Rückruf in China seien für den Kurs dann zudem nicht förderlich. China sei der wichtigste Absatzmarkt der Welt. Ohnehin müsse hier Mercedes Gas geben und mit guten und innovativen Elektroautos nachlegen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: