Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

57,38 EUR +0,49% (10.11.2023, 08:58)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

57,29 EUR -0,28% (09.11.2023)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (10.11.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group: Rückfall aus dem Trendkanal - ChartanalyseFür die Aktie von Mercedes-Benz Group (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ging es am gestrigen Donnerstag um 0,3% auf 57,29 EUR zurück, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 26. Oktober sei die Aktie von Mercedes-Benz Group per Abwärts-Gap unter die 60-Euro-Marke abgesackt und dabei aus dem Juli-Abwärtstrendkanal nach unten herausgefallen. Am 31. Oktober hätten die Notierungen bei 55,08 EUR sogar ein neues Jahrestief markiert - womit gleichzeitig auch die offene Kurslücke aus dem Oktober 2022 geschlossen worden sei. Die anschließende Gegenbewegung habe die Papiere zwar bis auf das aktuelle November-Hoch bei 58,49 EUR geführt, für eine Rückkehr über die 60er Marke habe die Kraft bislang jedoch nicht gereicht.Ausblick: Nach dem Rückfall aus dem Juli-Abwärtstrendkanal habe sich das Chartbild noch einmal signifikant verschlechtert.Das Long-Szenario: Um erste Aufwärtsimpulse freisetzen zu können, sollten die Kurse zunächst über das aktuelle Monatshoch steigen, das jetzt zusammen mit der unteren Trendkanalbegrenzung einen Doppelwiderstand bilde. Darüber würde die untere Kante des Gaps vom 26. Oktober warten, bevor die 60-Euro-Marke überwunden werden müsste. Gelinge der Re-Break, könnte sich ein Hochlauf an das 2022er Dezember-Tief bei 60,72 EUR entwickeln. Darüber wären das August-Hoch aus dem Vorjahr bei 61,66 EUR (Gap-Close inklusive) sowie der GD50 und das Volumenmaximum zwischen 63,50 EUR und 63,75 EUR als weitere Widerstände zu nennen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: