Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

64,01 EUR -0,30% (07.02.2024, 08:48)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

63,96 EUR +1,23% (06.02.2024, 17:38)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (07.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Chartanalyse der UBS:Nach dem schwachen Wochenauftakt kam es bei der Aktie von Mercedes-Benz Group (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) gestern zu einer Gegenreaktion, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Die Aktie von Mercedes-Benz Group sei in der ersten Januar-Hälfte unter Druck geraten und bis auf 58,84 EUR zurückgefallen. Anschließend hätten die Kurse nach oben gedreht, womit im Chart ein kleines V-Muster herausgebildet worden sei. In der Spitze seien die Notierungen am Freitag sogar bis auf 65,13 EUR gestiegen, aber - ähnlich wie im Dezember - per Tagesschluss nicht über das Mai-Tief aus dem Vorjahr hinausgekommen. In der Folge hätten die Papiere am Montag mit einem Tagesverlust von -1,8% zunächst unter das Volumenmaximum zurückgesetzt.Ausblick: Mit einem Kursplus von 1,2% auf 63,96 EUR hätten sich die Notierungen gestern direkt wieder über das Volumenmaximum schieben können.Das Long-Szenario: Um jetzt neue Impulse auf der Oberseite auszulösen, sollte die Aktie von Mercedes-Benz Group per Tagesschluss über das Mai-Tief bei 64,51 EUR steigen. Gelinge im Anschluss auch der Sprung über das aktuelle Februar-Top und das Dezember-Hoch bei 65,13 bzw. 65,32 EUR, würden direkt danach das 2022er November-Hoch bei 65,83 EUR und die 200-Tage-Linie in den Fokus rücken. Einen Trendwechsel am langfristigen Durchschnitt vorausgesetzt, könnte sich im Anschluss weiteres Aufwärtspotenzial bis zum 2022er Juni-Hoch bei 68,42 EUR oder der 70er-Marke eröffnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: