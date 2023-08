Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (04.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Am Elektroautomarkt tobe mehr und mehr ein Preiskampf. Tesla seie in diesem Zusammenhang in den vergangenen Monaten besonders stark aufgefallen. Der US-Elektroautobauer habe die Preise in den USA, China und anderen Märkten seit Ende letzten Jahres mehrmals gesenkt. Auch in Deutschland würden die Autohersteller Käufern von Elektroautos zunehmend Preisnachlässe gewähren.Nach einer Studie der Unternehmensberatung PwC sei der durchschnittliche Rabatt für Stromer im Premiumsegment von Juni bis Juli hierzulande um ein Viertel auf 14% gestiegen. Im mittleren Segment sei der Durchschnittsrabatt um ein Drittel auf 11% gestiegen. "Im Kampf um Marktanteile liefern sich die Autobauer eine BEV-Rabattschlacht, die nun Europa erreicht", hätten die Branchenexperten erklärt.Die Rabatte würden aber die Gewinnmargen belasten. Dies habe sich zuletzt auch bei Tesla bemerkbar gemacht. Der US-Autobauer erziele jedoch weiter im Branchenvergleich über gute Margen. Der Preiskampf dürfte sich auch mehr und mehr bei den deutschen Autobauern bemerkbar machen. Hier sehe "Der Aktionär" weiterhin Porsche AG und Mercedes-Benz gut aufgestellt, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.08.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz, Volkswagen, Porsche AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link