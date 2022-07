Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

54,54 EUR -1,43% (26.07.2022, 12:15)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

54,61 EUR -1,51% (26.07.2022, 12:00)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (26.07.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Autobauer werde am Mittwoch seine Q2-Zahlen publizieren. Analysten würden im Schnitt mit einem Umsatz von 35,5 Mrd. Euro rechnen. Zum Vergleich: Im Vorjahreszeitraum habe Mercedes Erlöse in Höhe von 43,5 Mrd. Euro erwirtschaftet. Beim Gewinn pro Aktie würden die Analysten im Schnitt 11,21Euro schätzen. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum habe der Gewinn pro Anteilsschein bei 12,89 Euro gelegen.Im Vorfeld der Zahlen sei die Credit Suisse bei ihrer Kaufempfehlung für der Autotitel geblieben. Das Kursziel habe Analyst Richard allerdings von 83 Euro auf 74 Euro gesenkt. Grund: Antworten auf drängende Fragen könnten ausbleiben, habe Analyst Carlson in einem Ausblick auf die Berichtssaison der Autobranche geschrieben. Mit Blick auf die Quartalsergebnisse dürften Währungsentwicklungen den Unterschied machen zwischen Freude und Enttäuschung.Die Quartalszahlen könnten der Mercedes-Benz Group-Aktie endlich wieder neues Leben einhauchen. Der Konzern habe zuletzt immer wieder mit sehr guten Zahlen überzeugt. Die Tatsache, dass der Autobauer als erster in Deutschland den Verkauf seines Systems zum automatisierten Fahren starte, zeige, dass Mercedes-Benz auf dem richtigen Weg sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: