Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (24.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Mercedes-Benz Group-Aktie habe sich zuletzt erholen können. In den letzten beiden Wochen sei es von rund 52 Euro bis auf zwischenzeitlich über 58 Euro nach oben gegangen. Am Mittwoch könnte sich dieser Trend bestätigen. Dann lege der Stuttgarter Autobauer seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal vor.Mercedes-Benz habe das Potenzial mit seinen Q3-Zahlen erneut positiv zu überraschen. Davon gehe zumindest Richard Carlson von der Credit Suisse aus. Damit sei der Analyst nicht alleine. Die Mehrzahl der Experten gehe sowohl gegenüber dem Vorquartal als auch dem Vorjahr von einem teils deutlichen Wachstum aus.Laut Bloomberg würden die Experten einen Q3-Umsatz von 38 Mrd. Euro erwarten. Das entspräche gegenüber dem zweiten Quartal einem Wachstum von rund 4%. Gegenüber dem Vorjahr würde das aber einem Rückgang von ca. 2 Mrd. Euro entsprechen. Umso beeindruckender sei es daher, dass die Analysten mit einem deutlichen Wachstum beim EBIT rechnen würden. Vor Zinsen und Steuern solle der Gewinn bei 4,8 Mrd. Euro liegen. Im Vorjahr habe dieser mit 3,6 Mrd. USD deutlich niedriger gelegen.Mercedes-Benz müsse die Schätzungen mit den Quartalszahlen natürlich erst noch bestätigen. Gelinge es dem Autobauer die Analystenprognosen zu übertreffen, dürfte sich der aktuelle Aufwärtstrend weiter dynamisieren und die Aktie Kurs auf die wichtige 200-Tage-Linie bei 61,62 Euro nehmen. Damit würde ein neues Kaufsignal generiert. Langfristig sei Mercedes-Benz dank starker Elektrofahrzeuge ohnehin gut aufgestellt, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.10.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link