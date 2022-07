Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Ola Källenius habe mit seinem Team erneut geliefert. Allen voran die Prognoseerhöhung im Zuge der Zahlen für das zweite Quartal sei bei Anlegern und Analysten gut angekommen.Vereinzelt hätten Analysten mit einer Erhöhung der Prognosen von Mercedes gerechnet - nicht jedoch unbedingt im derzeit unsicheren Wirtschaftsumfeld. Dementsprechend positiv hätten viele Experten im Anschluss an die guten Quartalszahlen von Mercedes-Benz reagiert.J.P. Morgan-Analyst Jose Asumendi sei bei seinem Kursziel von 90 Euro geblieben. Der Autobauer habe beim Umsatz und beim operativen Ergebnis seine Schätzungen und vor allem die Markterwartungen übertroffen, so Asumendi in einer ersten Reaktion auf die Zahlen von Mercedes-Benz. Zudem habe sich der Konzern zuversichtlich gezeigt, auch im Falle einer Gasknappheit weiter produzieren zu können.Viel Lob habe Mercedes auch von der kanadischen Bank RBC geerntet. Die Profitabilität (EBIT-Marge) des Autobauers habe die Konsensschätzung leicht übertroffen, so Analyst Tom Narayan in einer Ersteinschätzung. Zudem hätten die Stuttgarter ihren Margenausblick für 2022 erhöht, habe er gelobt. Sein Kursziel für die Mercedes-Aktie laute 89 Euro.Mercedes habe mit den Q2-Zahlen überzeugt. Die Schätzungen der Analysten seien übertroffen worden. Die Aktie reagiere mit einem deutlichen Plus auf die Zahlen. Aus technischer Sicht habe das Papier Luft nach oben bis zur 50-Tage-Linie, die bei 59,82 Euro verlaufe. Knacke das Papier diese Marke, laute das nächste Etappenziel 62,50 Euro. Hier verlaufe ein horizontaler Widerstand. Werde auch diese Hürde genommen, wäre der Weg bis zur 100-Tage-Linie bei 68,46 Euro frei. (Analyse vom 28.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: