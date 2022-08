Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (29.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Stuttgarter Autobauer habe hat ambitionierte Pläne bei der Elektrifizierung seines Portfolios: Noch in diesem Jahr wolle Mercedes-Benz acht vollelektrische Fahrzeuge an sieben Standorten produzieren. Diesem Ziel komme das Unternehmen am Montag einen Schritt näher, im US-Werk in Tuscaloosa starte die Produktion des EQS-SUV.Die Akkus für die Stromer würden auch aus der Gegend stammen, im nahe gelegenen Bibb County habe der Autobauer im März ein eigenes Werk zur Batteriefertigung eröffnet. Um die Versorgung mit Lithium für die Batteriefertigung sicherzustellen, habe Mercedes-Benz am vergangenen Dienstag eine strategische Partnerschaft mit dem kanadischen Unternehmen Rock Tech Lithium geschlossen.Mercedes-Benz lasse seinen Ankündigungen Taten folgen und treibe die Elektrifizierung weiter voran. Die Strategie des Autobauers stimme optimistisch. Auch wenn die Mercedes-Benz Group-Aktie zuletzt wieder unter Druck geraten sei, sei sie langfristig aussichtsreich, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.08.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz, Rock Tech.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: