Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz, Volkswagen Vz.



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (02.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Aktie von Mercedes-Benz scheine die Schwächephase vom Januar überwunden zu haben. Das Papier habe seit dem Jahrestief bei 58,92 Euro bereits wieder gut acht Prozent zugelegt. Am Donnerstagabend sei weiterer Schwung in die Aktie gekommen. Der Autobauer habe mit einem hohen freien Barmittelzufluss (Free Cash Flow) überrascht. Die Aktie sei auf Tradegate mit einem Plus von 1,4 Prozent auf 63,75 Euro aus dem Handel gegangen.Wie Mercedes-Benz am Vorabend mitgeteilt habe, hätten die vorläufigen und ungeprüften Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 ergeben, dass der Free Cash Flow des Industriegeschäfts die Prognose und die Markterwartungen übertreffe, was vorrangig auf ein geringeres Working Capital und eine vorteilhafte Cash Conversion Rate im Industriegeschäft zurückzuführen sei.Der vorläufige und ungeprüfte Free Cash Flow des Industriegeschäfts betrage den Angaben zufolge 11,3 Milliarden Euro. Am Markt habe man bislang lediglich mit 9,9 Milliarden Euro gerechnet.Mercedes-Benz werde das komplette Zahlenwerk für das vergangene Geschäftsjahr sowie das vierte Quartal 2023 am 22. Februar veröffentlichen.Keine Frage - das Jahr 2024 werde für die Automobil-Hersteller herausfordernd. "Der Aktionär" sehe Mercedes-Benz aber insbesondere im Vergleich zu den Massenherstellern wie VW weiter in einer guten Position. Charttechnisch positiv zu werten sei, dass die Aktie die 38-Tage-Linie habe zurückerobern können. Ein klares positives Signal würde allerdings erst der Sprung über die 200-Tage-Linie bringen.Die Aktie von Mercedes-Benz ist eine laufende Empfehlung des "Aktionär". Anleger bleiben mit einem Stopp bei 48,50 Euro investiert, so Marion Schlegel. (Analyse vom 02.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: