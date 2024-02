Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (23.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Schon am Donnerstag habe die Aktie von Mercedes-Benz nach der Veröffentlichung der Zahlen, der Ankündigung einer Dividendenerhöhung sowie eines weiteren Aktienrückkaufprogramms deutlich zulegen können. Am heutigen Freitag könne die Aktie ihre positive Entwicklung fortsetzen. Das Papier gewinne aktuell 2,2 Prozent auf 72,83 Euro und sei damit hinter Porsche SE und Rheinmetall der derzeit drittstärkste Wert des Tages im DAX Unterstützung erhalte die Aktie dabei auch von positiven Analystenkommentaren. Die britische Investmentbank Barclays habe Mercedes-Benz von "equal-weight" auf "overweight" hochgestuft und das Kursziel von 60 auf 80 Euro angehoben. Besonders Lob habe die neue Ausschüttungspolitik vom Analysten Henning Cosman erhalten. Mercedes-Benz wolle künftig regulär nicht nur wie bisher rund 40 Prozent des Nettogewinns als Dividende ausschütten. Falls der in einem Jahr erzielte Finanzmittelzufluss (Free Cashflow) des Industriegeschäfts (nach möglichen kleineren M&A-Transaktionen) darüber hinausgehe, sollten diese zusätzlichen Mittel regelmäßig in Aktienrückkäufe gesteckt werden. Finanzchef Harald Wilhelm habe das Programm mit der Absicht begründet, den Gewinn je Aktie und die Dividende kontinuierlich steigern zu wollen. Auch Stifel-Analyst Daniel Schwarz habe den neuen Aktienrückkauf als Kurstreiber hervorgehoben.Die US-Bank JP Morgan habe ebenfalls ihr "overweight"-Rating sowie das Kursziel von 78 Euro bestätigt. Analyst Jose Asumendi habe betont, dass der Autobauer insgesamt ein solides Zahlenwerk abgeliefert habe. Dabei seien der Free Cashflow und der Dividendenvorschlag stark ausgefallen.Ein deutlich höheres Kursziel sehe derweil Warburg Research. Die Analysten hätten das Kursziel von 92 auf 94 Euro angehoben und ihre "buy"-Empfehlung bestätigt.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Mercedes-Benz Group-Aktie. (Analyse vom 23.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link