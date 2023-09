Anleger bleiben investiert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.09.2023)



Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

66,76 EUR +0,56% (19.09.2023, 16:06)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

66,85 EUR +0,62% (19.09.2023, 15:52)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (19.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mercedes-Benz-CEO Ola Källenius sehe in den Maßnahmen zur Entkopplung von China eine Gefahr für einen gesunden Wettbewerb. Offene Märkte seien der Motor für Wachstum. Das habe der Mercedes-Lenker in einem Interview mit Bloomberg TV erklärt."Offene Märkte sind der Motor für Wachstum und Wohlstand", habe Källenius in New York gesagt. "Lasst uns die Märkte offen halten und die Marktteilnehmer es ausfechten lassen."Die Europäische Union habe vergangene Woche eine Untersuchung über chinesische Subventionen für Elektrofahrzeuge eingeleitet, ein Ausdruck für die wachsenden industriellen und geopolitischen Spannungen zwischen der Volksrepublik und dem Westen."Wir haben während der Pandemie gelernt, dass Lieferketten fragil sein können", so Källenius. Mercedes-Fahrzeuge seien auf Komponenten aus allen fünf Kontinenten angewiesen. "Es wäre eine völlige Illusion zu glauben, wir könnten die Automobilwelt in einzelne Regionen aufteilen, die nichts miteinander zu tun haben."Källenius spreche das aus, was viele denken würden. Auch Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer habe sich zuletzt kritisch gegenüber der EU-Untersuchung geäußert.Die europäische Untersuchung, die etwa neun Monate dauern werde, könnte letztendlich zu Strafzöllen auf chinesische Fahrzeuge führen, was Peking scharf verurteile und als eklatanten Akt des Protektionismus bezeichne. Es bestehe auch die Sorge vor Vergeltungsmaßnahmen bei etwaigen Handelsbeschränkungen.China sei für Mercedes-Benz ebenso wie für Volkswagen und BMW der wichtigste Einzelmarkt. Rund ein Drittel des Absatzes entfalle auf die Volksrepublik. Hier gelte es mit neuen, guten Produkten zu punkten und wieder das Interesse der chinesischen Käufer auf sich zu ziehen. Diese seien zuletzt verstärkt zu einheimischen Marken abgewandert.Für die Investmentbank Goldman Sachs stelle das kein Hindernis dar. Goldman-Analyst Galliers glaube allerdings weiter an die Branche und dabei insbesondere an Mercedes-Benz. Für die Stuttgarter habe der Experte sein Kursziel zwar um zwei Euro gesenkt, sehe mit 97 Euro allerdings immer noch reichlich Luft (circa 45 Prozent) nach oben. Die Aktie bleibe auch weiterhin auf der "Conviction Buy List" der US-Bank.Auch Mercedes dürfte die wachsende Konkurrenz in China zu spüren bekommen. Allerdings seien die Stuttgarter aufgrund der Luxus-Strategie weniger anfällig als etwa VW. Die Aktie habe sich nach der deutlichen Korrektur von 75,60 Euro auf 64,68 Euro wieder gefangen. Sobald die Aktie die wichtige 200-Tage-Linie bei 69,65 Euro nehme, helle sich die Stimmung wieder deutlich auf.