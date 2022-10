Es bleibe dabei: Auch wenn die aktuelle Situation für die Automobil-Hersteller nicht einfach zu meistern sei und es starke Nachfragerückgänge aufgrund der nachlassenden Konjunktur die Folge geben werde, sei und bleibe "Der Aktionär" davon überzeugt, dass Mercedes durch die neuen Modelle wie dem EQS, dem erst vor kurzem vorgestellten EQE und dem EQB in Zukunft von einem Anstieg des durchschnittlichen Umsatzes pro Fahrzeug profitieren werde.



Aus technischer Sicht habe das Papier zuletzt mehrfach die Unterstützung bei 53,10 Euro verteidigt. Für den langfristigen Trend wäre es extrem wichtig, die 200-Tage-Linie, die derzeit bei 61,71 Euro verläuft, zu durchbrechen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Mercedes-Benz Group-Aktie. (Analyse vom 25.10.2022)



(Mit Material von dpa-AFX)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

59,20 EUR +1,20% (25.10.2022, 09:12)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

58,44 EUR +2,65% (24.10.2022, 17:36)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (25.10.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Vorstandschef Ola Källenius wolle beim Autobauer Mercedes-Benz den Luxusaspekt in den Mittelpunkt rücken. Das solle bei der Marke mit dem Stern die hohen Gewinne der jüngsten Zeit verstetigen. Allerdings sähen einige Experten am Horizont dunkle Wolken aufziehen, nachdem die knappe Produktion infolge des Chipmangels den Herstellern über gestiegene Preise eher noch in die Karten gespielt habe. Mercedes lege an diesem Mittwoch (26. Oktober) die Zahlen für das dritte Quartal vor.Nachdem bei Mercedes im zweiten Halbjahr des vergangenen Jahres der Chipmangel die Produktion stark beschränkt habe und die Verkäufe deutlich zurückgegangen seien, hätten sie sich nun wieder ein Stück weit erholt. In den Monaten von Juli bis September habe die Marke Mercedes-Benz 517 800 Autos ausgeliefert, das seien 21 Prozent mehr gewesen als vor einem Jahr. Bei den vollelektrischen Autos hätten die Verkäufe gar auf mehr als das Doppelte auf nunmehr rund 30 000 Autos angezogen.Kleiner Wermutstropfen: Bei den Top-Modellen, auf die Källenius so große Stücke setze, seien die Verkäufe im Jahresvergleich um ein Prozent zurückgegangen. In den USA habe die Auslieferung vom Flaggschiff S-Klasse Probleme gemacht, weil sich Zertifizierungen verzögert hätten. Im mittelklassigen Core-Luxury-Segment habe Mercedes ein gutes Drittel mehr an Pkw verkaufen können. Auch im Einstiegssegment habe es ein leichtes Plus gegeben.Interessant werde zu sehen sein, wie das Management die weiteren Aussichten bei den zuletzt so stark gestiegenen Preisen einschätze. Das habe die bereinigte operative Umsatzrendite im ersten Halbjahr auf hohe 15 Prozent getrieben. Zudem hätten hohe Gebrauchtwagenpreise Rückenwind für die Finanzsparte geliefert, weil Leasingrückläufer für gutes Geld hätten weiterverkauft werden können.Experten würden allerdings befürchten, dass es mit dem guten Preisumfeld für die Autobauer ein jähes Ende haben könnte. Laut Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer jedenfalls stehe eine Trendwende ins Haus - der Automarkt kippe von einer Angebots- in eine Nachfrageschwäche. Allerdings sehe er die Märkte in China und Nordamerika weiter stark, während Europa Konjunkturprobleme bekomme. China sei für die deutschen Autokonzerne - unter anderem Mercedes-Benz - der wichtigste Markt.Sollten die Verkaufspreise unter Druck geraten, sitze die Branche in der Klemme, denn die Kosten für Material, Energie, Frachten und Gehälter dürften weiter zulegen. Auf Jahressicht wolle Mercedes-Finanzchef Harald Wilhelm das durch Preiserhöhungen kompensieren.Analyst Jürgen Pieper erwarte, dass Mercedes nicht nur ein starkes drittes Quartal vorzuweisen habe, sondern dass es sogar die historisch besten Zahlen für Mercedes überhaupt sein könnten. Das Preisumfeld sei weiter sehr positiv und Effizienzgewinne sowie der schwache Euro trügen ebenso dazu bei. Während sich die Konjunkturaussichten eintrübten, könne sich das Unternehmens auf einen starken Auftragsbestand stützen. Alles in allem sollten Umsatz und Ergebnis die starken Resultate aus dem Vorquartal noch in den Schatten stellen. Pieper sehe gar eine gute Chance für eine weitere Prognoseerhöhung, zumindest in Teilbereichen.Barclays-Experte Henning Cosman rechne mit einer operativen Marge im Pkw-Geschäft von 15 Prozent. Damit sei auch der Weg offen für eine Prognoseanhebung auf 13 bis 15 Prozent für das Gesamtjahr - die Cosman auch erwarte.J.P. Morgan-Analyst Jose Asumendi rechne ebenfalls mit starken Zahlen - verweise aber darauf, dass Investoren nur noch auf das kommende Jahr schauten. Und da sei die Schlüsselfrage für Mercedes, wie gut die Firma die Preisdisziplin auch in einem schwächeren Wirtschaftsumfeld durchhalten könne - also auf höhere Rabatte verzichten könne. Das hätten Autobauer über viele Konjunkturzyklen hinweg nicht hinbekommen - Mercedes habe jedoch die Chance dazu.Seit Jahresbeginn habe der Kurs rund 15 Prozent verloren. Damit habe Mercedes zwar besser abgeschnitten als die VW-Vorzugsaktie ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) (-27 Prozent), aber etwas schwächer als BMW (-13 Prozent.)