Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

71,49 EUR -0,35% (26.02.2024, 17:50)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

71,36 EUR -0,45% (26.02.2024, 17:37



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (26.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stuttgarter Autobauers Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Bereits im Mai 2022 habe der Autobauer erstmals Pläne für eine neue Luxus-Untermarke angekündigt, doch seitdem habe es keine Neuigkeiten mehr gegeben. Im Rahmen der Geschäftszahlen für 2023 habe Mercedes-Benz jedoch erneut das gleiche Teaserbild verwendet, um die Markteinführung des ersten Modells anzukündigen.Die neue ultra-luxuriöse Untermarke mit dem Namen "Mythos Series" solle als Sonderserie im Top-End-Segment angeboten werden. Das erste Modell werde der SL Speedster sein, der bereits im kommenden Jahr an die Kunden ausgeliefert werde. Dieser werde auf dem Mercedes-AMG SL basieren, jedoch mit einem modifizierten Bodykit.Wie bei einer Sonderserie üblich, werde der Speedster allerdings nur in einer sehr geringen Stückzahl angeboten werden. Zielgruppe seien ausschließlich engagierte Liebhaber und Sammler von Fahrzeugen der Marke. Ein erster Teaser des bereits 2022 vorgestellten Modells zeige eine SL-Silhouette mit Gondeln hinter den Sitzen.Die Mercedes-Benz Group-Aktie ist und bleibt eine laufende Empfehlung des AKTIONÄR, so Philipp Schleu. Anleger sollten bei dem Autotitel dabei bleiben. (Analyse vom 26.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: