Aktien der Mercedes-Benz befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

64,48 EUR -0,68% (17.10.2023, 09:14)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

64,70 EUR +0,59% (16.10.2023)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (17.10.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Mercedes-Benz bleibe für die Analysten der Favorit unter den europäischen Autobauern. Die Modellpalette und der Fokus auf Luxus würden Lust auf mehr machen, die Quartalszahlen am 26. Oktober sollten erneut gut ausfallen.Die anstehende Quartalsberichtssaison der europäischen Automobilindustrie dürfte insgesamt solide Zahlen liefern, so UBS-Analyst Patrick Hummel in einer Branchenstudie. Allerdings sollten die Margen der Autobauer im Vergleich zum Vorquartal gesunken sein. "Top Pick" im Sektor bleibe die Aktie von Mercedes-Benz. Sein Kursziel für die Aktie laute 85 Euro.Nicht mehr ganz so euphorische für die Aktie von Mercedes-Benz sei Analyst Philippe Houchois von Jefferies. Houchois habe betont, das Mercedes-Benz am 26. Oktober über bessere Margen im Van-Geschäft berichten dürfte, welche die Normalisierung im Pkw-Geschäft kompensieren sollten. Dennoch senke er sein Kursziel von 75 Euro auf 72 Euro.Noch sei die Mercedes-Story fundamental in Ordnung. Vorstand Ola Källenius habe auf der IAA Mobility in München mit der Vorstellung der neuen Modelle sowie des neuen Baukastensystems zu überzeugen gewusst. Interessant werde der Roll-out des neuen CLA, der rund zwölf Monate vor der Neuen Klasse von BMW auf dem Markt sein werde.Aus technischer Sicht bleibe das Chartbild angeschlagen. Aktuell rücke erneut der wichtige Support bei 64,51 Euro in den Fokus. Dieser müsse verteidigt werden, sonst drohe der Aktie ein Rücksetzer bis zur Unterstützung bei 62,50 Euro. Erst sobald das Papier die 50-Tage-Linie bei 67,73 Euro nehme, helle sich das Gesamtbild wieder auf. Für den langfristigen Trend wäre ein Überschreiten der 200-Tage-Linie bei 69,80 Euro entscheidend. (Analyse vom 17.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf InteressenkonflikteDer Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.