Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (17.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Luxus-Strategie von Mercedes-Benz habe sich in den letzten Quartalen ausgezahlt. Mehr Umsatz pro Auto sowie Gewinnmargen um die 12 Prozent hätten sich sehen lassen können. Die Aktie habe seit Jahresanfang 18 Prozent zugelegt. Jetzt müsse der Premium-Hersteller allerdings mit guten Produkten und guter Software nachlegen.Die Luxus-Strategie von Mercedes-Benz-Chef Ola Källenius solle es ermöglichen, nicht nur den Umsatz pro verkauftem Fahrzeug weiter in die Höhe zu treiben, sondern langfristig EBIT-Margen jenseits der 12 Prozent-Marke zu erzielen. Dass das möglich sei und der Aktie zu weiteren Kursgewinnen verhelfen werde, davon sei Analyst George Galliers von der Investmentbank Goldman Sachs überzeugt. Bei Investments in die Automobilindustrie bevorzuge er generell bilanzstarke Marken und Technologieführer, habe Galliers in einer Branchenstudie geschrieben. Unter den Autoherstellern sehe er die besten Anlagechancen in Markenführern (Porsche und Mercedes) und/oder bei attraktiv bewerteten Unternehmen, die in der Lage seien, konjunkturellen Gegenwind zu bewältigen und gleichzeitig in neue Technologien zu investieren (General Motors, Toyota und Stellantis). Sein Kursziel für die Mercedes-Benz Group-Aktie laute 98 Euro.Auch Bernstein Research zeige sich zuletzt für Mercedes weiterhin optimistisch. Die finanzielle Performance der europäischen Automobilhersteller habe sich deutlich verbessert, habe Analyst Daniel Roeska geschrieben. Das Kursziel von Roeska laute 90 Euro.Die Luxus-Strategie von Mercedes-Benz solle die Marge im Auto-Segment weiter in die Höhe treiben. Einzig und alleine Sorgen bereite derzeit die Entwicklung im wichtigsten Automarkt China-. Hier habe auch Mercedes in den letzten Monaten nicht den erwünschten Erfolg im Elektroauto-Segment erzielt.Jochen Kauper von "Der Aktionär" rät die Mercedes-Benz Group-Aktie zu halten. (Analyse vom 17.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link