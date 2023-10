Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Wien (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger und Alexander Frank, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Mercedes-Benz habe es im dritten Quartal 2023 nicht geschafft, an das zuvor starke Q2 anzuschließen. Nichtsdestotrotz habe der Automobilhersteller an seiner bisherigen Jahresprognose festgehalten, welche einen Umsatz und ein Betriebsergebnis auf Vorjahresniveau vorsehe. Gelingen solle dies bei stagnierendem Pkw-Absatz und deutlich wachsenden Verkäufen von Transportern.Im abgelaufenen Quartal habe sich das EBIT um 6,8% auf EUR 4,8 Mrd. verringert, womit die Konsensschätzungen dennoch hätten übertroffen werden können. Auch beim Umsatz habe der Konzern Einbußen von -1,4% hinnehmen müssen, sodass sich dieser auf EUR 37,2 Mrd. belaufen habe und hinter den Erwartungen der Analyst:innen zurückgeblieben sei. Der Nettogewinn sei ebenfalls ernüchternd ausgefallen und um 7,0% auf EUR 3,7 Mrd. abgesackt. Die bereinigte Umsatzrendite habe sich in der Pkw-Sparte entsprechend den Erwartungen auf 12,4% verringert, während diese bei den Transportern auf 15% angestiegen sei. Die starken Verkaufszahlen der Edelmarke Maybach und der G-Klasse im Top-End Segment hätten die Rückgänge der Umsatzrendite teilweise ausgleichen können.In Anbetracht des schwierigen Quartals habe der Mercedes-Chef Ola Källenius auf einen intensiven Preiswettbewerb, vor allem bei Elektroautos, sowie einen lieferantenbedingten Engpass bei 48-Volt-Batterien verwiesen. Dieser habe sich in einem 5%-igen Absatzrückgang bei Pkws niedergeschlagen. Ebenfalls belastend hätten sich Inflations- und Wechselkurseffekte erwiesen.In Reaktion hätten sich die Anleger:innen enttäuscht gezeigt, sodass die Mercedes-Benz-Aktie gestern 5,8% verloren habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.