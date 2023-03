Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

70,67 EUR +1,26% (29.03.2023, 11:28)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

70,71 EUR -1,64% (29.03.2023, 11:14)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (29.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der kuwaitische Staat verringere seinen Anteil am Autobauer Mercedes-Benz. Der Verkauf von etwa 20 Millionen Aktien sei Teil einer Diversifikationsstrategie der Anlagen, habe es in einer Mitteilung der Kuwait Investment Authority (KIA) vom Dienstagabend geheißen. Was bedeute das für die Anleger?Derzeit liege der Mercedes-Anteil der Kuwait Investment Authority (KIA) laut Bloomberg-Daten bei 6,8 Prozent. Damit rangiere man nach Baic Motor und Tenaciou3 Prospect (Geely) an dritter Stelle der größten Aktionäre.Beim angepeilten Verkaufspreis von 69,27 Euro je Mercedes-Aktie würde KIA einen Erlös von etwa 1,4 Milliarden Euro erzielen. Der Schlusskurs im Xetra-Hauptgeschäft habe am Dienstag bei 71,89 Euro gelegen.Was bedeute das für die Anleger? Mercedes-Benz habe in den letzten Quartalen kontinuierlich gute Zahlen geliefert. Firmenchef Ola Källenius habe vor kurzem sogar noch ein Aktienrückkaufprogramm oben drauf gepackt. In Zukunft wolle sich Mercedes auf die weitere Entwicklung der Software konzentrieren.Ähnlich sehe das J.P. Morgan. Nach einem Besuch des Mercedes-Benz-Software-Centers und einem Blick auf die neue E-Klasse habe Analyst Jose Asumendi sein Kursziel von 90 Euro bestätigt. Es sei ein gutes Beispiel, wie Mercedes weiterhin an der Integration neuer Technologien und der Verbesserung der internen Angebote für die Modellpalette arbeite, so Asumendi in einer Studie.Der Verkauf der Kuwait Investment Authority (KIA) werde die Aktie von Mercedes-Benz kurzfristig belasten. Anleger würden sich dadurch aber nicht aus der Ruhe bringen lassen. Das Niveau kann sogar zum Nachkauf genutzt werden, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Mercedes-Benz Group-Aktie. (Analyse vom 29.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link