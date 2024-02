Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

71,94 EUR +1,07% (23.02.2024, 09:29)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

71,80 EUR +0,74% (23.02.2024, 09:15)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (23.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group: Kurssprung nach den Zahlen - ChartanalyseRückblick: Mercedes-Benz (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) hat gestern die Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr präsentiert und dabei besser abgeschnitten, als es im Vorfeld erwartet worden war, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Die Aktie sei daraufhin bereits zur Eröffnung um 4,2% nach oben gesprungen und in der Spitze bis auf 72,24 EUR gestiegen. Zum Handelsende habe letztlich ein Plus von 4,7% auf 71,27 EUR zu Buche gestanden - das sei der stärkste Handelstag seit dem 10. November 2022 gewesen. Im laufenden Börsenjahr hätten die Papiere damit bereits 13,9% an Wert zulegen können.Ausblick: Mit dem gestrigen Kurssprung habe die Aktie neben dem 2022er-Juni-Hoch auch die runde 70er-Marke überboten.Das Long-Szenario: Auf der Oberseite lasse sich der erste Widerstand nun am neuen Jahreshoch festmachen, das gestern bei 72,24 EUR markiert worden sei. Darüber hätten die Notierungen Platz für einen Anstieg bis zum Verlaufshoch vom 31. Juli bei 73,70 EUR. Gelinge dort der Break per Tagesschluss, könnte es - über das Top vom 3. Juli bei 74,47 EUR hinweg - zu einem Hochlauf an das März- bzw. Juni-Hoch bei 75,92 EUR bzw. 76,10 EUR kommen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: