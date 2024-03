Neue Kurs-Rekorde dürften bei der Mercedes-Benz-Aktie nur eine Frage der Zeit sein. Engagierte Anleger bleiben dabei, so Martin Mrowka von "Der Aktionär" zur Mercedes-Benz Group-Aktie. "Der Aktionär" habe zuletzt ein Kursziel von 85 Euro ausgegeben. Eine Stopp-Order sollte sicherheitshalber bei 65 Euro platziert werden. (Analyse vom 27.03.2024)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ungeachtet des inklusive Boni hohen Gehalts für Mercedes-Chef Ola Källenius würden die Cash-Bestände des Stuttgarter Autokonzerns wachsen. Im Vergleich mit dem Münchener Wettbewerber BMW hätten Mercedes-Papiere daher Aufhol-Potenzial. Die meisten Analysten würden in den kommenden Monaten ohnehin noch kräftige Kursaufschläge bei dem DAX-Wert erwarten.Das Analysehaus Jefferies stufe Mercedes-Benz weiterhin mit "buy" ein. Analyst Philippe Houchois verweise am Mittwoch in einer Studie darauf, dass die Aktien des Stuttgarter Autobauers die volle Ausschüttung des Barmittel-Zuflusses bisher noch nicht einpreisen würden. Während Mercedes-Benz aktuell nur mit dem 8,4Fachen des freien Cashflow bewertet würden, würden die Papiere des Wettbewerbers BMW mit dem 10,3Fachen gehandelt. Dort sei die vollständige Ausschüttung im zuletzt deutlich gestiegenen Kurs bereits enthalten. Er habe daher seine Kaufempfehlung für die BMW-Aktie gestrichen und sie auf "hold" herabgestuft. Bei Mercedes erwarte er hingegen einen weiteren Kursaufschwung auf 100 Euro.Auch die Privatbank Berenberg werde für Mercedes-Benz zuversichtlicher. Analyst Romain Gourvil habe das Kursziel gerade von 83 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. 2024 werde zwar herausfordernd für Autobauer, habe er in einer Branchenstudie geschrieben. Das Absatzwachstum dürfte begrenzt bleiben, der nachlassende Schwung bei Elektroautos gebe Anlass zur Sorge, und es gebe Preisdruck. Allerdings sehe es auf der Kostenseite mittlerweile besser aus. Insgesamt erscheine eine harte Landung der Branche unwahrscheinlich. Auch Gourvil ziehe die Aktien von Mercedes-Benz denen von BMW mit Verweis auf die stärkere zugrunde liegende Cashflow-Entwicklung vor.Das US-Analysehaus Bernstein Research habe in der vergangenen Woche die Einstufung für Mercedes-Benz auf "outperform" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen.Am optimistischsten sei Deutsche Bank Research. Analyst Tim Rokossa sehe für Mercedes-Benz ein Kursziel von 125 Euro. Angesichts der Ausschüttungspolitik dürfte der Aktienkurs nun auch zunehmend die hohen Barbestände des Autobauers besser widerspiegeln, habe er vor drei Wochen geschrieben. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau entspreche das noch einem Potenzial von gut 70 Prozent.Am Mittwochmittag tendiere die Mercedes-Aktie in freundlichem DAX-Umfeld etwas leichter nahe der 73-Euro-Marke.Charttechnisch befinde sich die Aktie von Mercedes-Benz gerade in einer seitwärts gerichteten Verschnaufpause. Schon bald dürfte der Kurs seine Aufwärtsbewegung fortsetzen. Dafür spreche auch das Golden Cross. Vor zwei Wochen habe der GD50 den GD200 nach oben überwunden, was in den Folgemonaten meist weiter steigende Notierungen verspreche.Dann winke zumindest ein Test des Schluss-Rekords bei gut 76 Euro. Das Xetra-Allzeithoch habe die Mercedes-Aktie Mitte Februar 2022 bei 77,90 Euro markiert.