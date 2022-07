Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

54,95 EUR -1,35% (11.07.2022, 11:45)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

54,88 EUR -1,77% (11.07.2022, 11:30)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (11.07.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Mercedes-Benz sei zwar der erste Autobauer gewesen, der die Anforderungen für autonomes Fahren auf Level drei erfüllt habe, in China jedoch seien die Stuttgarter in diesem Bereich ins Hintertreffen geraten. Um dieses Problem zu adressieren, habe Mercedes am Montag eine Kooperationsvereinbarung mit Tencent getroffen.Die China-Tochter des Autobauers wolle zusammen mit dem chinesischen Tech-Riesen zusammenarbeiten und Cloud Computing, Big Data sowie künstliche Intelligenz nutzen, um die Simulation, das Testen und die Anwendung der autonomen Fahrtechnologie von Mercedes zu beschleunigen. Dazu würden die Partner planen ein gemeinsames Labor einzurichten.Die Mitteilung komme zu einem guten Zeitpunkt, China wolle zukünftig Technologien zum autonomen Fahren stärker unterstützen. In Shenzhen, passenderweise auch der Hauptsitz von Tencent, habe der Gesetzgeber erst vergangene Woche neue lokale Vorschriften erlassen. Demnach dürften ab dem ersten August autonome Fahrzeuge bis zu Level drei auf den Straßen fahren. Auf dieser Stufe könnten die Fahrzeuge unter bestimmten Voraussetzungen vorrübergehend selbstständig fahren und der Fahrer dürfe sich vorübergehend vom Verkehr abwenden.In China würden die einheimischen Elektroauto-Startups wie Nio oder XPeng aufgrund der dort komplexen Verkehrsbedingungen als führend im Bereich des autonomen Fahrens angesehen. Daher arbeite Mercedes dort intensiv an der Entwicklung autonomer Fahrsysteme.Das autonome Fahren gelte als eines der wichtigsten Geschäftsfelder in der Automobilbranche, zudem sei China der mit Abstand größte Absatzmarkt für Mercedes-Benz. Langfristig ist "Der Aktionär" für den Autobauer weiterhin optimistisch gestimmt, so Julian Weber von "Der Aktionär" zu Mercedes-Benz Group. (Analyse vom 11.07.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.