Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

54,68 EUR -2,69% (08.09.2022, 16:52)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

54,50 EUR -2,83% (08.09.2022, 16:38)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: BMG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (08.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Am heutigen Donnerstag sorge der Stuttgarter Autobauer für Aufsehen. Mercedes-Benz wolle mit dem US-Elektroautobauer Rivian bei der Produktion elektrischer Transporter kooperieren. Die Unternehmen würden sich damit erhoffen, Synergieeffekte nutzen zu können.Beide Unternehmen hätten eine entsprechende Absichtserklärung für eine strategische Partnerschaft unterzeichnet, habe Mercedes-Benz am Donnerstag mitgeteilt. Man wolle ein Gemeinschaftsunternehmen für die Produktion gründen, sprich in eine gemeinsame Fabrik in Europa investieren und diese gemeinsam betreiben.Transporter beider Unternehmen sollten dort "bereits in wenigen Jahren" produziert werden. Für die Fabrik, die ausschließlich für rein elektrische Transporter vorgesehen sei, solle ein bereits bestehender Standort von Mercedes-Benz in Mittel-/Osteuropa genutzt werden. Dieser böte "signifikante Kostenvorteile", habe Mathias Geisen, Leiter von Mercedes-Benz Vans, gesagt.Zum geplanten Zeitrahmen, genauen Standort und der Summe der Investitionen habe sich Geisen auf Nachfrage nicht im Detail geöußert. Die Zusammenarbeit ermögliche es, operative Synergien zu heben und die Kosteneffizienz erheblich zu steigern, habe es laut Mitteilung geheißen. Gewerblichen Kunden könnten damit wettbewerbsfähige Produkte angeboten werden.Die Elektrostrategie von Mercedes-Benz stimme. Nichtsdestotrotz sei die Meldung über die Kooperation mit Rivian an der Börse nicht gut angekommen. Die Mercedes-Aktie notiere deutlich im Minus und setzt damit ihren mittelfristigen Abwärtstrend fort. Neueinsteiger sollten vorerst eine Stabilisierung oberhalb der Unterstützungszone um 50,50 Euro abwarten, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.09.2022)(Mit Material von dpa-AFX)