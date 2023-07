Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (27.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mercedes-Benz habe dank des guten Laufs bei Lieferwagen und Pkw im vergangenen Quartal auch unter dem Strich mehr Gewinn gemacht. Das Konzernergebnis sei im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum um 14 Prozent auf 3,64 Milliarden Euro gestiegen, wie das DAX-Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt habe. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern habe im zweiten Quartal um 6 Prozent auf 5,21 Milliarden Euro zugelegt. Den Umsatz habe der Autobauer dank eines besseren Absatzes um 5 Prozent auf 38,2 Milliarden Euro gesteigert.Bereits am Vorabend hätten die Stuttgarter Eckdaten für die Profitabilität in den Geschäftsfeldern vorgelegt und im starken Geschäft mit Vans den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Auch beim freien Mittelzufluss im Fahrzeuggeschäft sei das Management um Chef Ola Källenius etwas optimistischer geworden. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern solle nun auf Vorjahresniveau ebenfalls etwas besser ausfallen als bisher gedacht.Das Analysehaus Jefferies habe die Einstufung für Mercedes-Benz nach vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal auf "hold" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Analyst Philippe Houchois habe in einer am Mittwoch vorliegenden Studie das erneut starke Abschneiden in der Lieferwagen-Sparte betont.Die Mercedes-Aktie ist eine Halteposition, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Mercedes-Benz Group-Aktie. (Analyse vom 27.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: