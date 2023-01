Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (13.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Mercedes-Benz Group-Aktie habe sich seit Jahresbeginn hervorragend entwickelt. Analysten würden das Ende der Fahnenstange damit allerdings noch nicht erreicht sehen. Für Bernstein-Analyst Daniel Roeska stehe fest: Das Papier des Stuttgarter Autobauers werde einer der Outperfomer innerhalb der Autobranche im Jahr 2023 sein. Sein Kursziel laute 85 Euro.Zuletzt habe Mercedes-Benz ohnehin mit guten Nachrichten punkten können. Der Automobil-Hersteller habe 2022 rund 2,04 Mio. Autos verkauft - nach 2,06 Mio. im Vorjahr. Ein gutes Ergebnis in einem Jahr, das von regionalen Corona-Maßnahmen sowie Engpässen in der Logistik und bei den Halbleitern geprägt gewesen sei. Besonders hervorzuheben sei die Entwicklung im Schlussquartal 2022: Die Auslieferungen seien um 17% auf 540.800 Autos gestiegen. Sehr gut komme das Team um Vorstand Ola Källenius auch im Elektromobilitäts-Segment voran. Die Auslieferungen der batterieelektrischen Fahrzeuge - ohne den Smart - hätten von 52.500 auf rund 118.000 zugelegt.Die Mercedes-Benz Group-Aktie sei zuletzt ganz oben auf den Kauflisten der Anleger gestanden. Im Zuge der guten Entwicklung des Gesamtmarktes habe das Papier überproportional zulegen können und sei bis auf 67,26 Euro geklettert. Nach dem starken Kursanstieg sei eine Konsolidierung überfällig. Die erste Unterstützung warte bei rund 65 Euro. Die nächste Unterstützung befinde sich bei 62,50 Euro, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.01.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: