Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Kommende Woche, am Dienstag (18.04.), beginne die wichtige Automesse in Shanghai. Dann müssten die deutschen Hersteller zeigen, wie sie ihrer Absatzkrise in China würden begegnen wollen. Vor allem bei Elektroautos sei die Lage dramatisch. Insbesondere Volkswagen habe mit einer Vielzahl von Problemen zu kämpfen.Die strombetriebenen Autos würden etwa in der südchinesischen Metropole Shenzhen sofort ins Auge fallen. Anders als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor hätten sie kein blaues, sondern ein grünes Nummernschild. Das größte Problem deutscher Hersteller in China werde so schnell sichtbar: Während bei den "blauen" Autos viele deutsche Marken vertreten seien, würden bei den Autos mit grünem Nummernschild chinesische Hersteller dominieren. Im Straßenbild von Shenzhen seien Elektroautos keine Ausnahme, sondern allgegenwärtig. In manchen Stadtteilen würden bereits mehr Autos mit grünen als mit blauen Kennzeichen durch die Straßen surren.China sei der größte Pkw-Markt der Welt und der wichtigste für die deutschen Hersteller. Doch die Lage sei angespannt. Zwar hätten die Deutschen nach Angaben des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) im vergangenen Jahr noch 4,4 Millionen Autos in China verkauft, was einem Marktanteil von 19,1 Prozent entspreche. Im rasant wachsenden Geschäft mit Elektroantrieben habe der Marktanteil aber nur bei fünf Prozent gelegen.Unter den zehn meistverkauften Elektroautos in China befinde sich kein einziges deutsches Modell. Lediglich Tesla schaffe es als einziger ausländischer Hersteller in die Rangliste, die ansonsten vor allem vom chinesischen Autobauer BYD aus Shenzhen dominiert werde."Die deutschen Automobilhersteller bekommen in China mittlerweile massiv Gegenwind durch einheimische Marken", so Autoexperte Stefan Reindl, Leiter des Geislinger Instituts für Automobilwirtschaft. Preislich seien die chinesischen Fahrzeuge vor allem in den unteren Fahrzeugklassen interessant. Aber auch bei den Premiummarken rückten die Chinesen immer näher - zu erschwinglicheren Preisen. Reindl vermute, "dass die deutschen Hersteller in China weiter Marktanteile verlieren werden".Die deutschen Premium-Hersteller hätten die Möglichkeit, ihre Produkte noch höher zu positionieren, also in einem noch anspruchsvolleren Premiumsegment, erkläre Auto-Experte Reindl. Viele Chinesen würden immer wohlhabender und wollten sich auch bei den Autos abheben. Ein Problem sehe er bei Volkswagen-Pkw, die Marke sei wesentlich stärker von den kleineren Fahrzeugen abhängig. Das werde eine ziemlich große Herausforderung, weil chinesische Autos deutlich preisgünstiger seien.Besser laufe es für den Stuttgarter Autobauer Mercedes-Benz. Das Unternehmen verfolge eine Luxus-Strategie. Statt auf Quantität zu setzen, sollten die besonders teuren Autos auch besonders viel Gewinn abwerfen. In China scheine das zu funktionieren: So sei zum Beispiel mehr als jeder zweite Wagen der Luxusmarke Maybach, die zu Mercedes gehöre, im vergangenen Jahr in das ostasiatische Land gegangen.Alle genannten Werte - BYD, Tesla, Volkswagen und Mercedes-Benz - sind laufende Empfehlungen des "Aktionär". Besonders zuversichtlich bleibt "Der Aktionär" bei BYD und Mercedes-Benz. Tesla und Volkswagen sind Haltepositionen. (Analyse vom 14.04.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link