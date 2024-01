Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

59,21 EUR -0,70% (22.01.2024, 13:46)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

59,32 EUR +0,36% (22.01.2024, 13:32)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (22.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Mercedes-Benz habe seit ihrem Hoch im Juni vergangenen Jahres bei 76,10 Euro ordentlich Federn lassen müssen. Zum Jahresende 2023 hin habe sich das Papier stabilisieren können, bevor zuletzt erneut neuer Druck aufgekommen sei. Belastet habe zuletzt ein deutlicher Absatzrückgang im vierten Quartal.Insgesamt habe der Konzern im vergangenen Jahr 2,04 Millionen Pkw in seiner Autosparte abgesetzt. Im vierten Quartal 2023 habe die Zahl der verkauften Autos bei 514.000 gelegen. Das entspreche einem Minus von vier Prozent. Zudem hätten schwächere Aussichten in China sowie ein zuletzt stagnierender Automarkt in Europa belastet. Die Zahl neu zugelassener Autos sei im Dezember in der EU um 3,3 Prozent auf 867.052 gesunken. Insgesamt seien im vergangenen Jahr 10,5 Millionen Pkw zugelassen worden. Insgesamt rangiere Mercedes-Benz EU-weit nur auf Rang sieben, deutlich hinter BMW. Die Münchner hätten im vergangenen Jahr ein deutliches Absatzplus in der EU von 15,5 Prozent erzielen können, Mercedes-Benz sei nur auf ein Plus von 8,8 Prozent auf 625.991 Fahrzeuge gekommen.Mercedes-Benz arbeite derweil an allen Fronten, um sich besser aufzustellen. Zuletzt habe der Konzern angekündigt, seine unternehmenseigenen Autohäuser in Deutschland auf den Prüfstand zu stellen. Nach guten Erfahrungen in verschiedenen europäischen Märkten prüfe man nun auch hierzulande, wie man die konzerneigenen Niederlassungen eigenständiger aufstellen könne, so das Unternehmen am Freitag auf dpa-Anfrage. Dabei sei auch ein Verkauf an erfahrene und renommierte Händlergruppen nicht ausgeschlossen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: