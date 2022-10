Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

56,40 EUR -0,58% (21.10.2022, 12:50)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

56,51 EUR -0,86% (21.10.2022, 12:36)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (21.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Berg- und Talfahrt an den Börsen halte an und strapaziere das Nervenkostüm der Anleger. Kein leichtes Umfeld für zyklische Werte wie die Autobauer, die vom Konjunkturabschwung besonders betroffen seien. Mercedes-Benz werde am 26. Oktober die Zahlen für das dritte Quartal vorlegen. Im Zuge der Erholung an den Märkten habe sich das Papier des Stuttgarter Konzerns seit Wochenbeginn von 54,05 Euro in der Spitze bis auf 58 Euro erholen können.Analyst Richard Carlson von der Credit Suisse habe das Kursziel für die Mercedes Benz Group-Aktie vor den Q3-Zahlen von 74 auf 75 Euro erhöht und die Einstufung auf "outperform" belassen. Carlson rechne in einer Studie mit einem erneut soliden Quartal mit einem vorteilhaften Produkt- und Preismix. Er habe daher seine Gewinnschätzungen je Aktie für das Quartal und das Gesamtjahr nach oben revidiert.Im Lauf der Handelswoche hätten bereits RBC-Analyst Tom Narayan und Toni Sacconaghi von Bernstein Research ihre Kaufempfehlungen für die Mercedes-Benz Group-Aktie erneuert. Narayan sehe für die Aktie Potenzial bis 91 Euro, Sacconaghis Kursziel laute 74 Euro.Aus technischer Sicht habe die Mercedes-Benz Group-Aktie zuletzt mehrfach die Unterstützung bei 53,10 Euro verteidigt. Für den langfristigen Trend wäre es extrem wichtig, die 200-Tage-Linie, die derzeit bei 61,79 Euro verlaufe, zu durchbrechen, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: