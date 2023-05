Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

66,28 EUR -5,49% (04.05.2023, 11:00)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

66,45 EUR -5,41% (04.05.2023, 10:45)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (04.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Mercedes-Benz-Aktie habe in diesem Jahr rund 10% zugelegt, habe sich damit aber bereits schwächer als der DAX präsentiert. Am Donnerstag dann auch noch das: Das Papier verliere mehr als 5% und sei damit der schwächste Wert im deutschen Leitindex. Darum sollten Anleger dennoch nicht in Panik verfallen.Nachdem am Mittwoch die Hauptversammlung des Stuttgarter Autobauers stattgefunden habe, werde die Aktie heute ex-Dividende gehandelt. 5,20 Euro je Aktie oder insgesamt 5,6 Mrd. Euro schütte Mercedes-Benz an die Aktionäre aus. Das entspreche ausgehend vom gestrigen Schlusskurs einer Dividendenrendite von 7,4%. Grund für die hohe Rendite sei das erfolgreiche Jahr 2022. Der Gewinn sei im Vorjahr um über ein Drittel auf 14,8 Mrd. Euro gestiegen.Das dicke Minus sei also kein Grund, um in Panik zu verfallen, auch wenn die 50-Tage-Linie damit weiter in Ferne rutsche. Ohne Abschlag würde Mercedes-Benz am Donnerstag sogar leicht im Plus notieren."Der Aktionär" sei für den DAX-Titel grundsätzlich positiv gestimmt. Allerdings sollten Anleger die Entwicklung auf dem wichtigsten Absatzmarkt China sowie die Nachfrage nach den E-Modellen beobachten, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.05.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: