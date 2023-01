Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (27.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Autotitel habe sich seit Jahresanfang hervorragend entwickelt. Das Marktumfeld habe gepasst. Nach einer kurzen Konsolidierungsphase wechsle die Mercedes-Benz Group-Aktie nun wieder auf die Überholspur. Ein entsprechendes charttechnisches Kaufsignal sei in Arbeit. Die passenden News würden aus den USA kommen.Mercedes-Benz habe als weltweit erster Autobauer die Zertifizierung für hochautomatisiertes Fahren nach SAE Level 3 für den US-amerikanischen Straßenverkehr im Bundesstaat Nevada erhalten. Der so genannte DRIVE PILOT ermögliche dem Fahrer unter bestimmten Bedingungen die dynamische Fahraufgabe an das Fahrzeug zu übergeben.DRIVE PILOT solle auf dem US-Markt als Sonderausstattung für die Modelle S Klasse und EQS im Modelljahr 2024 erhältlich sein. Die ersten Fahrzeuge sollten dem Vernehmen nach im Laufe der zweiten Jahreshälfte 2023 an Kunden ausgeliefert werden. "Die Zertifizierung in Nevada markiert den Beginn der internationalen Markteinführung und damit den Beginn einer neuen Ära beim automatisierten Fahren", so Chief Technology Officer (CTO) Markus Schäfer in einer entsprechenden Mitteilung.Der DRIVE PILOT sei ein weiteres Puzzlestück. Zudem werde Mercedes ein eigenes E-Ladenetz aufbauen. Mercedes-Benz mache das weniger aus dem Aspekt der Innovation, sondern als Ergänzung der Luxus-Strategie. Auch die Verkaufszahlen für das vierte Quartal seien gut angekommen. Frische Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr stünden für den 17. Februar auf der Agenda.Trading-orientierte Anleger könnten daher weiter mit einer kleinen Position auf dieses Szenario spekulieren. Anleger mit Weitblick lassen sich durch die kurzfristigen Schwankungen nicht aus der Ruhe bringen und halten an der Position bei der Mercedes-Benz Group-Aktie fest, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link