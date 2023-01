Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

67,37 EUR +0,27% (10.01.2023, 10:44)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

67,01 EUR -0,46% (10.01.2023, 10:30)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (10.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Mercedes-Benz Group-Aktie sei zuletzt ganz oben auf den Kauflisten der Anleger gestanden. Im Zuge der guten Entwicklung des Gesamtmarktes habe das Papier des Stuttgarter Autokonzerns überproportional zulegen können. Zudem habe es gute Neuigkeiten von Unternehmensseite plus zwei neue Kaufempfehlungen gegeben.Erst vor wenigen Tagen habe Mercedes-Benz angekündigt, ein eigenes Ladenetz aufzubauen. 10.000 Schnellladepunkte sollten an 2.000 Standorten in Nordamerika, China und Europa hochgezogen werden. Die Gesamtinvestitionskosten für das Netz in Nordamerika würden auf rund 1 Mrd. Euro geschätzt, verteilt auf 6 bis 7 Jahre. Die Kosten würden zwischen Mercedes-Benz und seinem Kooperationspartner MN8 geteilt.Die Investition in ein eigenes Ladenetz sei durchaus sinnvoll. Tesla habe dadurch zu Beginn eine Art Alleinstellungsmerkmal schaffen können. Das eigene Netz habe positiv auf die Marke "abgefärbt". Mercedes-Benz dagegen mache das weniger aus dem Gesichtspunkt der Innovation heraus, sondern im Zuge und als Ergänzung der Luxus-Strategie. Die Mercedes-Benz Group-Aktie habe sich zuletzt in sehr guter Verfassung präsentiert. Nachdem die Unterstützung zwischen 58,75 Euro und 59,25 Euro mehrmals gehalten habe, sei das Papier im Zuge des guten Marktumfelds bis auf 67,07 Euro geklettert. Der nächste Widerstand warte in Form des 2022er-Hochs bei 77,90 Euro. Die Mercedes-Benz Group-Aktie sei eine Halteposition, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.01.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: