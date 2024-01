Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (09.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Stuttgarter Autobauer präsentiere auf der weltweit wichtigsten Technikmesse Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas unter dem Motto "Tech to Desire" eine Reihe von neuen technologischen Entwicklungen. Nicht nur deshalb sei die Aktie von Mercedes-Benz für das Bankhaus Metzler ein Kauf. Analyst Pal Skirta halte den Zeitpunkt für günstig, in den Titel zu investieren. Der Bewertungsrückstand dürfte im Laufe des Jahres aufgeholt werden, erwarte Skirta. Anleger könnten auf das profitable Wachstum der CLA-Concept-Class-Modelle ab 2025 setzen, aber auch auf die Erholung des Chinageschäfts, ein günstiges wirtschaftliches Umfeld und eine positive Entwicklung der Zinsen in der zweiten Jahreshälfte. Das Kursziel von Analyst Skirta laute 92 Euro.Mercedes-Benz stelle in Las Vegas u.a. seinen neuen KI-gestützten Virtual Assistant vor. "Dieser verfügt über empathische Eigenschaften, die vom individuellen Fahrstil und der persönlichen Stimmung beeinflusst werden. Kombiniert mit unserer eigenen MB.OS Software-Architektur wird dieser Ansatz die Zukunft des digitalen Luxus definieren", so CEO Ola Källenius.Das Jahr 2024 werde für die Automobilhersteller eine Herausforderung. Mercedes-Benz sei im Vergleich zu den Massenherstellern wie Volkswagen jedoch in einer komfortableren Ausgangsposition. Denn VW sei im Massenmarkt einer deutlich stärkeren Konkurrenz ausgesetzt.Mercedes-Benz sei mit seiner MMA-Plattform für die Zukunft gut positioniert. Auch der neue CLA sehe vielversprechend aus. Charttechnisch habe sich die Mercedes-Benz Group-Aktie wieder auf den Weg nach oben gemacht. Bei 64,15 Euro lauere der nächste charttechnische Widerstand. Halten, rät Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.01.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link