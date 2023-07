Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (05.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Erst vor wenigen Tagen habe Deutsche Bank-Analyst, Tim Rokossa, mit einem Kursziel für die Mercedes-Aktie von 120 Euro für Aufsehen gesorgt. Am Mittwoch lege die US-Bank JP Morgan nach.JP Morgan habe die Einstufung für Mercedes-Benz vor den Zahlen auf "overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi rechne mit einem starken zweiten Quartal. Diese Annahme basiere auf der Preismacht, über die der Autobauer im Kerngeschäft mit den Mercedes-Pkws verfüge. Er habe seine Schätzungen für 2023 und 2024 wegen geänderter Annahmen für den Produktmix leicht gekürzt. Für die Aktie sehe er dennoch ausreichend Potenzial: Asumendi traue dem Mercedes-Papier durchaus zu, 90 Euro zu erreichen.Ähnlich habe am Dienstag Deutsche Bank-Analyst Tim Rokossa argumentiert. Er gehe davon aus, dass der Automobil-Hersteller vor allem bei der erwarteten Marge im oberen Bereich des Zielkorridors von 12 bis 14 Prozent landen werde. Sein Kursziel laute 120 Euro.Mercedes-Chef Ola Källenius habe dem Auto-Hersteller eine Luxuskur "verpasst". Die Strategie sei zuletzt aufgegangen. Mercedes habe den Umsatz pro Fahrzeug und die Margen deutlich gesteigert. Bleibe abzuwarten, ob sich der Trend fortsetzen werde.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.Aktien von Mercedes-Benz befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.