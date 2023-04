Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (26.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im ersten Quartal hätten die Stuttgarter mit ihrem Gewinn vor Zinsen und Steuern den starken Wert aus dem Vorjahreszeitraum übertroffen. Das Unternehmen habe dank seiner Luxusmodelle weiterhin hohe Gewinne im Kerngeschäft mit Autos erzielt. Aus technischer Sicht könnte die Aktie bald einen neuen Anlauf auf das März-Hoch unternehmen.Mercedes-Benz befinde sich seit Oktober 2022 in einem Aufwärtstrend. Die Aktie habe dabei im selben Monat den Sprung über die 100-Tage-Linie bei 57 Euro gemeistert und damit den neuen Trend bestätigt.Nach einem kurzen Rücksetzer und dem erfolgreichen Test der Unterstützungszone zwischen 67 und 68 Euro stehe Mercedes kurz davor, aus einem symmetrischen Dreieck auszubrechen, welches sich seit März ausgebildet habe. Grünes Licht gebe es vom MACD, der ein Kaufsignal generiert habe.Sollte die Aktie das symmetrische Dreieck bei 70 Euro nach oben verlassen, liege das nächste Ziel beim März-Hoch bei 75 Euro. Im Falle eines Ausbruchs über die 75-Euro-Marke sollte Mercedes-Benz bis zum Februar-Hoch 2022 bei 78 Euro ansteigen, was einem Kurspotenzial von etwa elf Prozent entspreche.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link