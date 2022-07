12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (27.07.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Trotz oder sogar wegen der leidigen Lieferkettenprobleme könne der Mercedes-Benz Konzern abermals Umsatz und Gewinn kräftig steigern. Die Nachfrage nach den Produkten des Konzerns bleibe vorerst ungebremst hoch. Auf geopolitischen und wirtschaftlichen Gegenwind zeige man sich vorbereitet.Jedes Quartal aufs Neue: Mercedes-Benz habe den Gewinn auch im abgelaufenen zweiten Quartal trotz gesunkenen Absatzes seiner Pkw-Sparte gesteigert und zeige sich dank der starken Nachfrage zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Von April bis Juni sei das Betriebsergebnis um 6% gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf EUR 4,6 Mrd. gestiegen. Das entspreche im Wesentlichen den bereits zuvor hochgesteckten Erwartungen der Analysten. Als Gründe habe der Autobauer "eine verbesserte Preisgestaltung" und anhaltende Kostendisziplin genannt. Der Umsatz sei um 7% auf EUR 36,4 Mrd. geklettert, obwohl die Marke mit dem Stern im abgelaufenen Quartal wegen der Halbleiterknappheit mit 487.100 Fahrzeugen sieben Prozent weniger abgesetzt habe. Konzernchef Ola Källenius habe die Jahresprognose angehoben und rechne jetzt mit einem stärkeren Umsatzplus und einem steigenden operativen Gewinn.Es gebe trotz aller Herausforderungen in der Wirtschaft weltweit gute Gründe, mit Zuversicht nach vorne zu schauen, habe Källenius erklärt. "Allen voran die anhaltend starke Nachfrage unserer Kundinnen und Kunden weltweit und weitere wichtige Produktneuheiten." Auch dank Kostendisziplin seien Absatzrückgang und höhere Rohstoffkosten ausgeglichen worden. Die Aussichten seien erschwert angesichts der Risiken des Ukraine-Krieges, der Lieferketten störe und Energiepreise treibe. Weitere Belastungsfaktoren seien der sehr hohe Inflationsdruck, steigende Zinsen und die Unsicherheit im Verlauf der Corona-Pandemie, vor allem in China.Mercedes-Benz bereite sich durchaus auf geopolitischen und wirtschaftlichen Gegenwind vor. So werde etwa nach Lösungen gesucht, um den Gasverbrauch angesichts der verschärften Spannungen aufgrund des Ukraine-Krieges zu reduzieren. Die Lackiererei im Werk Sindelfingen könnte zum Beispiel im Notfallmodus jetzt auch ohne Gas betrieben werden. Es gebe ein Reduktionspotenzial des Gasverbrauchs von etwa 50%, wenn regionales Pooling ermöglicht werde.Die Pkw-Umsatzrendite habe sich um rund anderthalb Prozentpunkte auf 14,2% (!)verbessert. Für das Gesamtjahr hätten die Stuttgarter die diesbezügliche Prognosespanne auf zwölf bis 14 Prozent angehoben von zuvor 11,5 bis 13 Prozent.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.