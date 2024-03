Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

73,56 EUR +0,23% (25.03.2024, 11:51)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

73,54 EUR +0,05% (25.03.2024, 11:36)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (25.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Nachdem es zu Beginn der vergangenen Woche noch so ausgesehen habe, als würde die Mercedes-Benz-Aktie aus ihrer Chartformation ausbrechen und damit ein neues Jahreshoch markieren, habe sich diese Hoffnung zerschlagen, als der Kurs am Donnerstag den gesamten Wochengewinn wieder abgegeben habe. Damit stehe das Papier des Stuttgarter Autobauers erneut an einer wichtigen Unterstützung.Bereits seit Anfang März klebe die Mercedes-Benz-Aktie an der Aufwärtstrendlinie entlang der Tiefs vom 22. Februar und 11. März bei aktuell 73,33 Euro. Dies könnte aber nur die Ruhe vor dem Sturm sein, denn der Kurs stehe kurz davor, das Jahreshoch 2023 bei 76,10 Euro zu überwinden. Damit würde die Aktie gleichzeitig aus einer Untertassenformation ausbrechen. Sollte diese Marke überwunden werden, rücke auch das Jahreshoch aus dem Jahr 2022 bei 77,90 Euro in greifbare Nähe. Danach stünde nur noch das Allzeithoch aus dem Jahr 2015 bei 79,76 Euro im Weg.Wie bei Automobilwerten üblich, müssten sich Anleger in Geduld üben. Solange sich die Mercedes-Benz-Aktie jedoch über der Aufwärtstrendlinie halte, seien höhere Kurse nur eine Frage der Zeit. Investierte Anleger sollten daher weiter an dem Titel festhalten, so Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.03.2024)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: